FOTO:Cirelli v podaljšku ukanil izjemnega Varlamova

Tampa Bay je finalist vzhoda. FOTO: Bruce Bennett/AFP

Varlamov 46 obramb

- V severnoameriški hokejski ligi NHL sta znana oba udeleženca velikega finala letošnje končnice. Za najprestižnejšo hokejsko lovoriko, Stanleyjev pokal, se bosta udarili ekipi Dallas Stars, ki je izločila Las Vegas, in Tampa Bay Lightning, ki je na šesti tekmi konferenčnega finala vzhoda z 2:1 po podaljšku premagala New York Islanders.Zadnji naslov prvakov lige NHL, ki ga je osvojila floridska ekipa nosi letnico 2004. To je bilo tudi edinkrat doslej, ko so ime floridske franšize vgravirali na Stanleyjev pokal. Nazadnje pa so Floridčani zaigrali v velikem finalu lige NHL pred petimi leti, ko so jih premagali hokejisti Chicago Blackhawks.Zlati gol za napredovanje v finale je v 14. minuti prispeval Kanadčan, potem ko sta ekipi redni del šeste tekme polfinala lige NHL končali z izidom 1:1. »Igrati v finalu za Stanleyjev pokal so sanje vsakega otroka,« je dejal Cirelli, ki je doma iz Toronta. »Pripravljeni smo. To bodo vznemirljivi dnevi.«Oba gola v rednem delu tekme sta padla v prvi tretjini. Otočani so povedli že v peti minuti, ko je bil uspešen. A to je bil tudi zadnji zadetek, ki so ga vpisali hokejisti New Yorka v letošnji končnici. Zgolj dve minuti kasneje jezadel za izenačenje, vratarpa je bil do konca tekme neusmiljen in je zaustavil vse poskuse otočanov za spremembo izida. Skupaj je zbral 26 obramb.V vratih Islanders je bil izjemno uspešens 46 obrambami, a Varlamov ni preprečil zadnjega zadetka v podaljšku. Veliki finale, Stanleyjev pokal bo osvojila ekipa, ki bo prva dosegla štiri zmage, bo v karantenskem mehurčku v Edmontonu v Kanadi. Tudi Dallas je le enkrat doslej osvojil Stanleyjev pokal, in sicer pred 21 leti.New York Islanders : Tampa Bay Lightning 1:2 (podaljšek)(Tampa je napredovala v finale lige NHL z izidom 4:2 v zmagah)