Colorado brez poraza v finale

Hokejisti Colorada so v finalu zahodne konference NHL pometli z Edmontonom in se v boju na štiri zmage brez poraza s 4:0 uvrstili v veliki finale. Četrto tekmo v Edmontonu so dobili po podaljšku s 6:5 in se prvič po 21 letih uvrstili v finale boja za Stanleyjev pokal.

Pri gostih, ki so tako osvojili naslov prvaka zahodne konference, je odločilni zadetek v Rodgers Placeu dosegel Artturi Lehkonen, ki je zadel po 1:19 minute podaljšane igre.

Naftarji pa so zapravili priložnost, da bi podaljšali nastope v končnici; potem ko so imeli dva gola prednosti (3:1, 4:2), so gostom dovolili preobrat.

Prvi na tekmi so sicer zadeli gosti, ko je bil z igralcem več uspešen Cale Makar. To je bil edini zadetek v uvodni tretjini.

Naftarji so se prebudili v drugem delu, v katerem so zadeli trikrat, tekmeci pa niso našli poti do gola. Med strelce so se za domače vpisali Zack Hyman, Ryan Nugent-Hopkins in kapetan Connor McDavid.

Toča golov pa je sledila v zadnji tretjini. Po le 31 sekundah igre v tem delu je Devon Toews znižal zaostanek Avalanche, vendar je Hyman s svojim drugim golom na tekmi v 44. minuti spet domače igralce popeljal na +2.

Kot da bi to razjezilo ekipo iz Raleigha, saj je v 49. minuti Gabriel Landeskog znižal na 3:4, v 54. pa je izenačil Nathan MacKinnon. Gosti so prvič na tekmi povedli minuto pozneje, ko je z igralcem več zadel še Mikko Rantanen. Podaljšek je priigral Zack Kassian v 57. minuti, ki je zadel po podajah McDavida in Leona Draisaitla. Slednji je zbral štiri od petih podaj naftarjev.

Veselje domačih ob podaljšku ni trajalo dolgo, saj je po samo 79 sekundah tekmo gostom v prid odločil Lehkonen. Češki vratar plazov Pavel Francouz je zaustavil 30 strelov, domači čuvaj mreže Mike Smith pa 36.

Colorado bo prvič po letu 2001 spet zaigral v velikem finalu, Stanleyjev pokal pa je doslej osvojil dvakrat (1996, 2001).

Zdaj bo vsaj še dve tekmi čakal na tekmeca za naslov prvaka lige NHL. V finalu vzhoda New York Rangers proti prvakom Tampa Bay vodijo z 2:1.