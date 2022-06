Colorado odpihnil goste s Floride ter je zdaj na pol poti do cilja

Če bi sodili po tej 2. tekmi finala sezone NHL, potem o novem prvaku ni več dvomov – to bo Colorado Avalanche. Moštvo iz Denverja je bilo namreč za razred boljše od branilcev lovorike iz Tampe in jih odpihnilo kar s 7:0 (3:0, 2:0, 2:0; Ničuškin, Makar po 2; Manson, Burakovsky, Helm) ter je zdaj ob vodstvu v seriji z 2:0 že na pol poti do končnega cilja. V primeru srečnega konca bi se v Denverju tretjič doslej veselili Stanleyjevega pokala, nazadnje so ga osvojili pred 21 leti s tedanjo zvezdniško zasedbo, v kateri sta bila najbolj prepoznavna Joe Sakic in Peter Forsberg.

Tudi sedanje moštvo je izjemno, vseeno pa jih ni bilo malo, ki so pričakovali bolj izenačen boj v tem finalu, saj Tampa, ki lovi tretji zaporedni naslov, ohranja sloves zasedbe, ki je ravno v končnici najboljša. Res pa je, da med drugim cenjenima ruskim adutoma pri moštvu ni šlo prav nič po željah. Vratar Andrej Vasiljevskij je prvič doslej v končnici, to pa je bila njegova že 100. tekma v izločilnih bojih sezone, prejel kar 7 golov, vodilni strelec Nikita Kučerov pa ni našel poti do mreže. In kako nenavaden je ta izid, potrjuje tudi spoznanje, da je Colorado komaj tretje moštvo doslej v zgodovini finalnih tekem NHL, ki je zabilo 7 ali več golov in pri tem ni prejelo niti enega. Takšen podvig se je ob zmagi s 7:0 posrečil Seattlu proti Montrealu na tekmi št. 1 leta 1919, Lemieuxov in Jagrov Pittsburgh pa je na 6. tekmi leta 1991 ugnal Minnesoto z 8:0.

Dvoboj št. 3 med Tampo in Coloradom bo v noči na torek: Colorado bi se v primeru zmage močno približal prestižni lovoriki, Tampa pa bi z zmago morda začela uresničevati napovedi, da je to ekipa za končnico ...