Brutalen nalet zagrenil zmago Montreala, Colorado povedel z 2:0

V severnoameriški hokejski ligi NHL sta bila v noči na četrtek na sporedu dve polfinalni tekmi končnice. Montreal je v gosteh ukanil Winnipeg s 5:3, Colorado pa je na domačem ledu v podaljšku zlomil odpor Vegasa in slavil s 3:2. Ekipa iz Montreala je v polfinalni seriji v boju na štiri zmage povedla z 1:0, zasedba iz Denverja pa z 2:0.V dvorani Ball Arena v Denverju se je od prve minute iskrilo na vse strani, v izjemno izenačenem obračunu pa so odločale malenkosti. V rednem delu sta za gostitelje v prvi tretjini zadelain, za goste pa. Gostujoča zasedba iz Nevade je sredi druge tretjine prekporavnala na 2:2. Do konca rednega dela nobena ekipa ni nagnila tehtnice na svojo stran, v tretji minuti podaljška pa jezabil zmagoviti gol za ekipo iz Denverja in poskrbel za vodstvo v zmagah z 2:0. Tretja tekma bo v noči na soboto v Las Vegasu.V kanadskem obračunu je smetano pobrala zasedba iz Montreala. Ta je v prvem krogu Stanleyjevega pokala šele v sedmem obračunu na kolena položila Toronto, v sredo pa je slavila v Winnipegu s 5:3. Montreal je temelje za zmago postavil že v prvi tretjini, ko je dosegel tri gole, dva od njih po dobrih petih minutah igre. Za goste so zadeliin, za domače pa je edini gol dosegelGostitelji so v nadaljevanju dvoboja skušali tekmo postaviti na glavo, a so bili neuspešni. Gosti so jih rezultatsko vseskozi nadzirali, zmago pa sta potrdilain, medtem ko je vratarzbral 27 obramb. Pri domači ekipi sta se med strelce vpisala šein, vratarpa je zaustavil 28 strelov gostujočih igralcev. Druga tekma bo v noči na soboto v Winnipegu.Obračun se je žal končal s silovitim naletom centra, ki je podrl napadalca. Tega so morali z ledene ploskve odnesti na nosilih, Scheifeleju pa se v prihodnjih snidenjih z Montrealom gotovo obetajo posledice, potem ko je več igralcev Habsov njegov nalet označilo za »umazan«.Winnipeg Jets :3:5 - Montreal vodi z 1:0 v zmagah: Vegas Golden Knights 3:2* - Colorado vodi z 2:0 v zmagah* - podaljšek