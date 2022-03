Colorado se je s šestico v mreži letalcev približal stotici

Kanadski zvezdnik Cale Makar je z goloma v mreži Philadelphie podrl rekord franšize po številu golov v eni sezoni med branilci. Po strelu iz zapestja v zadnji tretjini se je razveselil že 24. zadetka, s čimer je prekosil dosežek Latvijca Sandisa Ozolinsha iz leta 1997.

»Ko sem na ledu in poskušam početi, kar počnem, to ni v mojih mislih. Resnično se tega nisem takoj zavedel,« je dejal Makar, ki so ga o rekordu podučili šele soigralci na klopi. Bolj se je sinoči ukvarjal z napakama, po zaslugi katerih je letalcem pomagal do dveh zadetkov. A to ni preveč pokvarilo večera vodilni ekipi lige, ki je že prvo tretjino dobila s 4:1 in proti vratom Philadelphie skupno poslala kar 51 strelov do konca obračuna.

Nazem Kadri je v prvi tretjini poleg zadetka še dvakrat asistiral, zadeli so še J.T. Compher, Mikko Rantanen in na svoj 28. rojstni dan še Kurtis MacDermid. Pavel Francouz je ustavil 29 strelov, Colorado pa je zdaj pri 97 točkah in na pragu tega, da še drugič zapored osvoji predsedniški pokal kot najboljša ekipa rednega dela sezone.

Na preostalih obračunih so Calgary Flames na svojem ledu premagali Arizona Coyotes (4:2), najvišjo zmago večera pa so slavili New York Rangers, ki so se v Madison Square Gardnu znesli nad Pittsburghom (5:1). Preostala obračuna sta se razpletla v podaljšku oz. po kazenskih strelih, prej je bilo konec tekme v Winnipegu, kjer so domači Jets po podaljšku ugnali Columbus (4:3), Washington Capitals pa so šele po izvajanju kazenskih strelov z identičnim izidom slavili na gostovanju v Buffalu.