Columbus prizadejal Tampi tretji zaporedni poraz

Rezultati lige NHL

V severnoameriški ligi NHL sta na isti večer izgubili ekipi z najboljšim izkupičkom. Branilci naslova Tampa Bay Lightning so bili neuspešni proti Columbusu (1:3), Washington Capitals pa so izgubili proti New York Rangers (2:5).Hokejisti Tampe so sploh prvič v sezoni nanizali tri zaporedne poraze. Na svojem ledu so sicer pokazali veliko želje po zmagi in tekmece nastreljali z 38:20, vendar pa jih je v obup spravljal razpoloženi vratar, ki je 20 izmed svojih 37 obramb zbral v drugi tretjini.Za zmago Columbusa so zadeliin, edini zadetek Tampe pa je dosegel»Pripravili smo si veliko priložnosti in seveda si slabe volje, ko ne zadeneš. A zgodijo se tudi take tekme, ko ti ne gre po načrtih. Ne smemo biti slabe volje,« je po porazu razmišljal domači branilecPoleg Tampe so praznih rok ostali tudi Washington Capitals, ki so jih New York Rangers nadigrali in premagali s petardo (5:2).Gostje so sicer dobro začeli tekmo ter z golomainpovedli z 2:0, nato pa so gostitelji vzeli stvari v svoje roke in dosegli pet zaporednih golov.se je izkazal z golom in dvema asistencama, strelci pa so bili šeinSpodrsljaja vodilnih ekip je izkoristila Florida in z zmago nad Detroitom (4:1) izenačila njun točkovni dosežek. Za tretji zaporedni uspeh Panterjev je dvakrat zadel, po enkrat pain. Častni zadetek Detroita je dosegelBoston Bruins : New Jersey Devils 5:4 *po kazenskih strelihFlorida Panthers : Detroit Red Wings 4:1Montreal Canadiens : Edmonton Oilers 4:0New York Rangers : Washington Capitals 5:2Tampa Bay Lightning : Columbus Blue Jackets 1:3Chicago Blackhawks : Carolina Hurricanes 2:1Nashville Predators : Dallas Stars 3:2 *po podaljšku