Connor McDavid v Dallasu ugasnil zvezde v drugem podaljšku

Hokejisti Edmontona so z zmago začeli finale zahodne konference v NHL. Kanadčani so zmagali v Dallasu s 3:2 po dveh podaljških in tako povedli z 1:0 v seriji na štiri zmage.

Junak tekme je postal Connor McDavid, ki je zadel po 32 sekundah drugega podaljška oziroma v 81. minuti. Gostje so sicer vodili že z 2:0 po zadetkih Leona Draisaitla in Zacha Hymana, vendar je Tyler Seguin (27., 57.) zadel dvakrat za domačo ekipo, sicer prvo nosilko zahodne konference.

V obeh ekipah sta se izkazala vratarja, pri gostih je Stuart Skinner obranil 31 od 33 strelov, Jake Oettinger pa je ustavil 35 poskusov Edmontona.

Pri tem bi lahko kapetan McDavid lahko postal tudi tragični junak, saj si je v prvem podaljšku prislužil izključitev za skupno štiri minute, česar pa Dallasu ni uspelo kaznovati.

Obenem je imel McDavid ob vrnitvi v igro izjemno priložnost, ko je streljal iz bližine, Oettinger pa mu je s palico preprečil veselje, čeprav je bil že na tleh.

McDavid pa se je odkupil v drugem podaljšku, ko je v mrežo poslal plošček po podaji Evana Boucharda. Zvezdnik Edmontona je tekmo končal z golom in podajo, enak izkupiček je imel Hyman.

Tudi drugo tekmo finala konference bo gostil Dallas, in sicer v noči na nedeljo.

V finalu vzhodne konference z 1:0 v zmagah vodi Florida proti New York Rangers, ki bodo gostili drugi dvoboj v noči na soboto.