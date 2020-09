Covid-19 ustavil Olimpijine hokejiste

Ljubljana – Hokejisti SŽ Olimpije so se nadejali, da bodo v novi sezoni znova tekmovali na najvišji regionalni ravni, toda zaradi trenutnih razmer povezanih s covidom-19 bodo še eno sezono igrali v alpski ligi. Vodstvo lige Bet-at-Home (Ice HL), nekdanje EBEL, je klub obvestilo, da ga v sezoni 2020/21 še bo vključilo pod svoje okrilje. Odločitvi so botrovali trenutno epidemiološko stanje in različni ukrepi v državah, iz katerih prihajajo udeleženci. Dodaten razlog je negotovost, kako se bodo razmere odvijale v prihodnjih mesecih.



Ice HL je Ljubljančane obvestila, da postopki vključevanja kluba potekajo naprej. Skupni cilj je, da bi končno odločitev dosegli že do konca leta 2020. Med vodstvoma Ice HL in SŽ Olimpije so v zadnjih mesecih potekali sestanki, na katerih so se dogovorili o finančnem okviru, ki ga mora klub izpolniti. Na podlagi teh dogovorov je predsedstvo Ice HL naklonjeno vključitvi Ljubljančanov.

Cilji ostajajo visoka

Cilj Ice HL je združiti klube iz prestolnic srednjeevropskih držav in med njimi je tudi Ljubljana. Liga je prav tako zadovoljna z razvojem hokeja v Ljubljani, ki ima kot tradicionalno hokejsko mesto resen klub s trdnimi finančnimi temelji.



Generalni direktor Ice HL Christian Feichtinger poudarja: »Žal zaradi trenutnih razmer nismo mogli dokončati postopka prijave SŽ Olimpije. Spremljali smo njeno rast od začetka v alpski hokejski ligi. Njeni športni uspehi in finančna disciplina so bili med boljšimi v ligi. Pogovori, ki smo jih imeli z vodstvom SŽ Olimpije, in okviri našega sodelovanja so bili med klubi pozitivno sprejeti. Prepričan sem, da bodo naši lastniki sprejeli dokončno odločitev do konca letošnjega leta.«



Predsednik SŽ Olimpije Miha Butara dodaja: »Že večkrat smo poudarili, da so naši cilji dolgoročni in trdni. Eden od ciljev je priključitev ugledni Ice HL, ki je najmočnejše hokejsko tekmovanje v Srednji Evropi. Trenutna kriza je nekoliko upočasnila naše cilje, vendar nas ne bo ustavila. Prepričan sem, da bosta Ljubljana in SŽ Olimpija del Ice HL v sezoni 2021/22. Zadnja leta smo uresničili naše načrte, tako na športnem kot poslovnem področju, zato cilji ostajajo visoki. Želimo si osvojiti naslova državnega in pokalnega prvaka ter alpsko ligo. Pri tem želimo ostati zvesti naši zavezi, da moštvo sestavljajo pretežno slovenski igralci.«