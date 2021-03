Dan zelenih sanj: vstop v ICEHL, nato zmaga

SŽ Olimpija : SIJ Acroni Jesenice 4:2 (1:0, 2:1, 1:0)

Dvorana Tivoli, brez gledalcev, sodniki Lešnjak, Pahor (oba Ljubljana), Arlič (Hrušica), Bergant (Bled).



Strelci: 1:0 – Simšič (Magovac, 20), 1:1 – Pinelli (Đumić, 26 – PP), 2:1 – Ropret (Vallerand, Logar, 32 – PP2), 3:1 – Ropret (Pance, Mušič, 40), 4:1 – Brus (Magovac, 49), 4:2 – Hebar (Pinelli, Crnović).

Olimpijin trenerski dvojec Raimo Summanen-Matic Kralj lahko ambiciozno razmišlja o naslednji sezoni v ICEHL. FOTO: Jure Eržen/Delo



Z 1,4 milijona evrov v sezono

Jeseniški vratar Žan Us je bil v tem derbiju štirikrat premagan. FOTO: Jure Eržen/Delo

Ko napoči dan slovenskega hokejskega derbija, se srčni utrip obeh naših klubov močno okrepi. Toda Olimpijin tabor je dodobra oživel že štiri ure pred včerajšnjo tekmo: z Dunaja je prišla novica, o kateri so v Tivoliju že dolgo sanjali. Zmaji bodo v naslednji sezoni igrali v najvišjem regionalnem tekmovanju na ledu – ICEHL, v naših hokejskih krogih še vedno znani z nekdanjim imenom EBEL.Ko je pred štirimi leti vodstvo novega tivolskega kluba začrtalo ambiciozne smernice, kajpak tudi ob pomoči mestne občine in pokrovitelja nacionalne prepoznavnosti, si je med cilji začrtalo tudi vstop na najvišjo klubsko raven razširjenega avstrijskega prostora. »Sleherna zamisel mora na poti k uresničitvi dozoreti in tako je bilo tudi v tem primeru,« si je v pričakovanju sinočnjega derbija oddahnil, predsednik SŽ Olimpije. Ob novem mejniku za klub, ki zdaj še brani lovoriko najboljšega v alpski ligi, se je zahvalil za pomoč sodelavcem, vodilnim iz hokejske zveze, čestitko ob zeleni luči iz Avstrije za vstop v ICEHL pa je prejel tudi z Jesenic. Podobno so se pred 15 leti počutili v Podmežakli, kjer so bili ponosni ob spoznanju, da so prvi tuji klub v EBEL, zdaj pa je veselje navzoče v Ljubljani, saj bo od septembra – tako kot nekoč s tisto nekdanjo Olimpijo – Tivoli spet prizorišče tekem najvišje hokejske ravni v regionalnem prostoru.Tako so na spletnem zasedanju skupščine lige sprejeli tri nove klube – poleg ljubljanskega še Brunico (Ita) in Znojmo (Češ) –, prvič v zgodovini bo tako v razširjeni avstrijski ligi igralo 14 moštev. Toliko jih imata, denimo, dve zelo ugledni ligaški hokejski tekmovanji: extraliga na Češkem in SHL na Švedskem.»Res smo se temeljito pripravljali na ta projekt, zdaj pa nase čaka še zelo veliko dela,« si je na jasnem Butara, ki se mora podpisati pod prva dva izdatna zneska. V naslednjih desetih dneh namreč morajo vsi trije novi člani ICEHL plačati prijavnino po 150.000 evrov, ob tem pa še po 100.000 za garancijo sodelovanja v ligi za naslednja štiri leta. V Tivoliju sicer načrtujejo, da bodo sedanji proračun dobrega milijona evrov na sezono zvišali na znesek med 1,3 in 1,4 milijona evrov, iz leta v leto pa naj bi bil višji. Ob tem pa jeprvi ustvarjalec Olimpijine športne strategije, napovedal, da bo moštvo potrebovalo štiri tuje okrepitve, namerava pa se pogovoriti tudi z nekaterimi slovenskimi reprezentanti, ki so zdaj pri delodajalcih v tujini. »Dejansko ne bomo v tej ligi le sodelovali, naš cilj bo uvrstitev v končnico,« je napovedal športni direktor Ljubljančanov.Na krilih lepe novice iz Avstrije pa so zmaji poleteli tudi v sedmem derbiju te sezone, tretjič za točke alpske lige. Videli smo že precej bolj razburljive tekme zmajev in železarjev, tudi v zadnjih mesecih, zeleno-beli pa so si zasluženo zmago za še višjo prednost na vrhu lestvice priigrali z aktivnejšo in ustvarjalnejšo igro. Moštvi se bosta naslednjič pomerili v torek, 9. t. m., na Jesenicah.