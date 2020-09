David Rodman se bo preizkusil tudi v vlogi trenerja

Ljubljana - Upravni odbor Hokejskega kluba Celje in trener članske ekipe Rok Rojšek sta sprejela sporazumni dogovor o prekinitvi sodelovanja, so sporočili iz celjskega kluba. UO HK Celje se je Rojšku iskreno zahvalil za vse, kar je dal celjskemu moštvu, obenem pa mu v klubu pušča odprta vrata za sodelovanje v drugih funkcijah.



Hkrati se je UO HK Celje že dogovoril z nekdanjim slovenskim reprezentantom Davidom Rodmanom, da bo prevzel vodenje celjskih hokejistov. Za našo izbrano vrsto je nastopil na desetih svetovnih prvenstvih, od tega petih v elitni diviziji.



Za nameček je Rodman sodeloval tudi pri prvem nastopu slovenske hokejske reprezentance na olimpijskih igrah leta 2014 v Sočiju, kjer je odigral vseh pet tekem in dosegel tri podaje. Za Davida Rodmana bo to prvi trenerski izziv doslej v karieri.