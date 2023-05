Dejan Kontrec: Kljub najboljši igri doslej je bila misija Riga neuspeh

V nadaljevanju preberite:

Na svetovnem prvenstvu v hokeju je napočil čas le še za polfinale ter nedeljski tekmi za 1. in 3. mesto. Slovenska reprezentanca je doma, cilja obstanka med elito pa ni uresničila. Kako je nastope svojih naslednikov pospremil Dejan Kontrec, zdaj že dobrih 12 let vodja izbrane vrste? Je pogrešal Anžeta Kopitarja? Kaj si misli o prihodnosti njegovega očeta Matjaža na klopi risov in zakaj bodo sledile menjave pri trenerjih mlajših selekcij? Je HZS razmišljal o kandidaturi za naslednje SP skupine B in kaj pravi ob spoznanju, da Slovenija še vedno nima dveh klubov v ICEHL?