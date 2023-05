Dellandrea izsilil šesto tekmo za Dallas

Hokejisti Dallas Stars so v finalu zahodne konference severnoameriške lige NHL proti Vegas Golden Knights dosegli še drugo zmago. Na peti tekmi v gosteh pri vitezih so zvezde zmagale s 4:2 in zaostanek v boju na štiri zmage znižale na 2:3. S tem še vedno lahko upajo na Stanleyjev pokal.

"Poznam svoje fante in niso bili zadovoljni, da smo se znašli v luknji, v kateri smo bili," je dejal trener zvezd Pete DeBoer in nadaljeval: "Odločili so se, da bodo nekaj storili glede tega. In zdaj smo v dobrem ritmu." Ty Dellandrea je v tretji tretjini zadel dvakrat v razmaku 87 sekund, s čimer je popeljal Dallas Stars do zmage v gosteh in ohranil tudi upanje na naslov prvaka. Za 22-letnika je bila to prva tekma v karieri NHL z več kot enim golom.

Zmaga gostov je vitezom vsaj začasno preprečila drugo pot v finale Stanleyjevega pokala v zgodovini kluba v šestih sezonah. Zvezde poskušajo postati šele peta ekipa v zgodovini lige NHL, ki se je pobrala po zaostanku z 0:3 in zmagala v dvoboju na sedem tekem in obenem prva po Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja. Kraljem je leta 2014 to uspelo v prvem krogu končnice.

"Počutimo se dobro. V sebi imamo še veliko boja," je dejal Dellandrea: "Ko smo zaostajali za tri tekme, smo ostali osredotočeni, gremo v vsako tekmo posebej, v vsako tretjino posebej. Ni še konec."

Zmagovalec zahoda se bo v boju za Stanleyjev pokal pomeril s Florida Panthers. Ekipa s Floride je gladko zmagala v finalu vzhodne konference in v boju na štiri zmage s 4:0 izločila Carolino Hurricanes.

Šesta tekma bo v ponedeljek zvečer po lokalnem času v Dallasu.