Derbi razvnel strasti pred izzivom Avstrije

Zadnji novembrski petek pripada tudi hokejistom, po razburljivem domačem derbiju se edini slovenski moštvi, ki nastopata v ICEHL ter AHL, vračata pod avstrijske žaromete. Posebej zanimivo bo Olimpijino drevišnje gostovanje v Linzu, saj bo domače moštvo vodil Raimo Summanen, predhodnik Mitje Šivica na klopi zmajev. Slednji pa je bil takrat trener Jesenic, s katerimi pa očitno ne bo več v dobrih odnosih. Nazadnje se je namreč zakuhalo okrog odhoda branilca Aljoše Crnovića iz Podmežakle v Tivoli.

V pričakovanju pisanega mednarodnega koledarja ob koncu tedna je bil drugič v sezoni za domače točke na sporedu derbi državnega prvenstva. In po torkovem razpletu je zdaj izid medsebojnih dveh tekem povsem izenačen – v zmagah 1:1, v golih 3:3. Ta slovenski športni derbi z najdaljšo neprekinjeno tradicijo je spet potrdil, koliko adrenalina ponuja v vsem svojem prestižu in kako glede na vse okoliščine, ki pospremijo to tekmo že v »predigri«, med samim dejanjem in po njem, ne kaže prikimati tistim z razmišljanjem, da tekme Olimpije in Jesenic med sezono nimajo pravega pomena. Seveda pa obema trenerjema razdirajo projekt vodenja moštva na mednarodni sceni, v tem primeru Olimpije v ICEHL ter Jesenic v AHL.

Aljoša Crnović (v rdečem dresu levo) je prispeval svoj delež v finalu prejšnjega DP, ko so na Jesenicah osvojili lovoriko, poslej bo igral za Olimpijo. FOTO: Uroš Hočevar/Delo

Toda tekma je ponudila tudi zakulisni boj, tudi nešportno obnašanje tako na igrišču kot na tribunah, tivolsko mobilizacijo nogometnih navijačev iz Stožic, po tekmi pa še besede, vredne posebnih pomislekov. In tudi spoznanja o nespretnih potezah tako enega kot tudi drugega tabora.

Državni prvaki z Jesenic so se v dopoldnevu po torkovi večerni tekmi oglasili s sporočilom okrog prestopa svojega branilca Crnovića kar sredi sezone v Tivoli. Ni sicer povsem jasno, zakaj pri nas obstaja prestopni rok (ta ob ob koncu decembra), če je mogoča selitev iz kluba v klub – ne glede na to, da oba igrata v različnih mednarodnih tekmovanjih – že novembra. Obenem tudi preseneča, da na Jesenicah niso pri podpisovanju zadnjih pogodb s svojimi igralci ravnali kot v prejšnjih letih, ko je bilo zapisano, da prestopa med sezono na domači sceni, denimo k največjemu tekmecu v Ljubljano, ni mogoče opraviti.

Tako pa besedam Mitje Šivica, zdaj trenerja zmajev, ne gre oporekati: »Aljoša si je želel igrati v ICEHL, pogodba pri jeseniškem klubu pa mu ni onemogočala prestopa.« Na Jesenicah so sodeč po sporočilu za javnost jezni predvsem na odnos ljubljanskega kluba, saj jih nihče pred podpisom pogodbe z dosedanjim železarjem sploh ni obvestil o tem, da se zanimajo zanj. Ob tem navijače železarjev predvsem boli, da po odhodu omenjenega trenerja iz Tivolija v Podmežakle prav on kot jurčke po dežju na Pokljuki pobira okrepitve na Jesenicah in tako neposredno zmanjšuje moč vodilnega moštva alpske lige. Na odprtem trgu pa je še nešteto drugih igralcev, ki bi s prihodom v Tivoli lahko krpali luknje ob poškodbah.

Raimo Summanen je Tivoll zapustil hitreje od pričakovanj, zdaj bo proti svojim nekdanjim igralcem danes vodil Linz. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Kakorkoli, pred Olimpijo je danes (19.15) v Linzu izziv ubranitve prvega mesta v ICEHL. Moštvo iz Zgornje Avstrije zdaj vodi Summanen, ki so ga v Tivoliju sredi prejšnje sezone predstavili kot najbolj uglednega hokejskega trenerja doslej pri nas. »Na ledu res ne razmišljamo, kdo je na čigavi klopi, mi se trudimo igrati po najboljših močeh zase in nabirati točke,« je umirjeno poudaril izkušeni zmaj Aleš Mušič.

Železarji pa bodo drevi v derbiju dveh prvouvrščenih moštev alpske lige gostovali v Lustenauu (19.30). Pred Avstrijci imajo slovenski prvaki 7 točk prednosti, v primerjavi z zadnjo postavo v derbiju bodo igrali z branilcem Žigo Urukalom, ni pa še jasno, kako je po poškodbi prepon in nato pozneje krepko povišani telesni temperaturi z vrnitvijo odličnega napadalca Jesperija Viikiläja.