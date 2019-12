Derbi v podaljšku zmajem, železarji uspešni

Ljubljana - Akterji v alpski hokejski ligi so se vrnili k tekmovalnem ritmu, tabor branilcev lovorike iz Ljubljane pa je bil vnovič uspešen: Olimpija je namreč v Cortini d'Ampezzo ohranila svoj zmagovalni gen in po negotovi predstavi, ki v 60 minutah ni dala zmagovalca, osvojila dve točki v podaljšku – 3:2 (0:1, 2:1, 0:0 – 1:0; Jezovšek, Logar, M. Čepon; Tomasini, Trecapelli).



Gostitelji so v to sezono vstopili ambiciozno, želijo si med najboljših šest po prvem delu, torej vizum za končnico, s to točko pa so zdaj na 7. mestu. Olimpija si po zmagi, gol odločitve je zabil v drugi minuti podaljška Mark Čepon, deli vrh z Rittnom.



Jeseniški hokejisti so se po zaušnici sredi Podmežakle v zadnjem domačem derbiju z Olimpijo (0:7) le vrnili k želenim tirnicam.

Po gladki zmagi na Dunaju (6:1) so na praznični večer na svojem ledu prikazali spodobno predstavo in pred jedrom 650 privržencev ugnali Kitzbühel s 5:2 (Šturm, Tomaževič, Đumić, Tavželj, Sodja; Riener, Rosenlechner). Zdaj so železarji na 12. mestu, sedem točk jih loči do skupine izbrane šesterice, do konca rednega dela, 1. februarja, pa je pred vsemi še zelo gost spored.



Za začetek bodo Gorenjci v soboto gostovali pri podprvakih lige v Brunicu, Ljubljančani pa se bodo, prav tako to soboto, doma (17.30) pomerili z Vipitenom.