Divjake po kraljih umirili še zlati vitezi

Mark Stone je ob igri z igralcem več v zadnji tretjini dosegel odločilni gol za Vegas Golden Knights, ki so s 6:4 ugnali vodilno ekipo zahodne konference Minnesoto Wild. Prvi napad Vegasa, poleg Stona (gol in dve asistenci) sta tu še Max Pacorietty (gol in dve asistenci) in Chandler Stephenson (štiri asistence) je skupaj prispeval kar 10 točk za deveto zmago na dvanajstih domačih tekmah. Dvakrat je za zlate viteze zadel Zach Whitecloud, mrežo Minnesote pa so zatresli še Evgenij Dadonov, Pacioretty in Alex Pietrangelo ob 23 obrambah Robina Lehnerja. V gostujočih vrstah so zadeli Alex Goligoski, Mats Zuccarello, Nick Bjugstad in Marcus Foligno, Cam Talbot pa je ustavil 30 strelov.

Minnesota je od 24. novembra nanizala osem zaporednih zmag, nato pa v soboto klonila v dvoboju z Los Angeles Kings slovenskega hokejskega asa Anžeta Kopitarja. Tudi tokrat je bilo sicer tesno, divjaki so denimo vodili s 3:2, nato pa so v zadnji tretjini po vodilnem golu Stona domači zadeli še v prazno mrežo za končnih 6:4.

Izgubili so tudi Florida Panthers, vodilno moštvo vzhodne konference in celotne lige NHL, ki jim je peti poraz v sezoni prizadejala ekipa Colorado Avalanche (3:2).

Nedeljski izidi:

New York Rangers : Nashville Predators 0:1

St. Louis Blues : Anaheim Ducks 2:3 (podaljšek)

Colorado Avalanche : Florida Panthers 3:2

Vegas Golden Knights : Minnesota Wild 6:4

Vancouver Canucks : Carolina Hurricanes 2:1