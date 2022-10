Dokazali smo, da zmoremo, zdaj moramo to še nadgraditi

Za vse druge bo šlo zares v začetku naslednjega tedna, v noči na 12. oktober po slovenskem času bo prvič v novi sezoni na delu tudi slovenski zvezdnik Anže Kopitar s svojimi kralji. Za Kopitarja se začenja že 17. sezona v najmočnejšem hokejskem tekmovanju na svetu. V lanski so se s soigralci pri Los Angeles Kings po nekaj letih suše uvrstili v končnico, za prihajajočo sezono 2022/23 pa imajo vsaj takšne cilje, želijo pa narediti še kakšen korak naprej, je dejal Kopitar v pogovoru za svojo spletno stran.

Poleti je po tradiciji preživel del počitnic doma, a je bil dopust letos krajši. Sredi avgusta so namreč v Los Angelesu pripravili posebno praznovanje ob deseti obletnici prve osvojitve naslova prvakov.

»Res smo se v Los Angeles vrnili malo prej kot ponavadi. Vrnili smo se zaradi obletnice Stanleyjevega pokala iz leta 2012. Zbrala se je skoraj cela ekipa. Bilo je zelo sproščeno, nekaj fantov nisem videl že lep čas. Lepo je bilo znova skupaj malce posedeti, kakšno reči in se malce podružiti,« je o prijetnem delu poletja povedal Kopitar. Od tedanje ekipe so v zasedbi kraljev le še trije, Kopitar je priznal, da bo ponovitev takšnega dosežka zelo težka naloga.

Malce drugačno, a zelo dobro poletje

»Počutim se dobro. Poletje je bilo samo po sebi zame zelo dobro. Malce drugačno kot prejšnja leta, ampak počutim se dobro. Telo je pripravljeno na novo sezono, tako da kar se tega tiče, ni nič novega. Trening kamp smo končali, mislim, da smo vsi dobro pripravljeni in se vsi že veselimo novega začetka,« pa je o pripravah na bližnji štart dejal eden nosilcev igre pri Los Angelesu.

Med novinci v moštvu je Kevin Fiala, ki ga je Kopitar pohvalil in dejal, da upa na dobro sodelovanje z njim, verjetno bo tudi njegov soigralec v napadu: »Kevin je zelo dober igralec. Lani je dosegel 35 golov, kar je pohvale vredno. Upam, da se to letos ponovi oziroma da doseže še kakšen gol več. Trenutno smo v napadu s Kevinom in Adrianom, tako bomo tudi začeli sezono. Kako se bodo stvari odvijale, pa bomo videli. Upam in mislim, da neka kemija je med nami in bo vse steklo, kot mora.«

Pomembno za LA pa bo tudi, da sta se v ekipo vrnila Drew Doughty in Sean Walker. Kopitar je prepričan, da so v prejšnji sezoni veliko naredili tudi za samozavest že z uvrstitvijo v končnico: »Lani smo z uvrstitvijo v končnico naredili zelo velik korak v pravo smer. Nekako smo tudi sami sebi dokazali, da to zmoremo.«

Toda obenem oddaja, da je na papirju pred sezono vse lažje, dogajanje na ledu pa je nato povsem druga zgodba. Po drugi strani bo pritisk končnice po lanski uvrstitvi vanjo zdaj nekoliko večji.

»S temi pričakovanji mogoče pride tudi malo več pritiska. To pa je tudi dobrodošlo za našo ekipo. Lani smo dokazali, da zmoremo, zdaj pa je to treba nadgraditi. Na to se moramo nekako navaditi, se s tem ne preveč obremenjevati in igrati svojo igro. Boriti se in dokazati na vsaki tekmi,« pravi.

Strnil je tudi pričakovanja, tako svoja kot soigralcev, in priznal, da jih ne moti uvrščanje v širši krog favoritov: »Dejstvo je, da upam, da bi mi še enkrat osvojili pokal. Ekipa je na papirju dobra, a kako se bo vse skupaj odvijalo, kakšna bo sezona ... 82 tekem je precej in lahko se zgodi marsikaj. V sezono moramo iti zagrizeno, sproščeno in z veliko energije.«

Za konec pa je ocenil še, kdo je po njegovem mnenju glavni favorit za osvojitev naslova, ki ga bo branilo moštvo Colorado Avalanche: »Ja, mogoče Colorado, tu je tudi Edmonton, ki bo po mojem mnenju dobra ekipa. Težko, zelo težko je napovedati. Tu sta denimo tudi Florida in Tampa in res težko izpostavim samo eno ekipo.«