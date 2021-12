Dolg hokejski večer s šestimi podaljški, dvakrat odločali kazenski streli

Večer, ki je sicer minil skoraj povsem v znamenju domačinov, so z zmago po kazenskih strelih nad St. Louis Blues odprli igralci vodilne ekipe Florida Panthers (4:3). Floridčani so spet pokazali kvalitete ekipe, pred katero je najbrž dolgo popotovanje v končnici aktualne sezone. Na zadnjih dveh tekmah so se vračali po treh golih zaostanka, tokrat so kar trikrat zaostajali za gol, a vseeno našli pot do zmage nad prvaki iz leta 2019. Sam Reinhart in Anton Lundell sta prispevala ključna zadetka pri kazenskih strelih.

»Izjemno veliko srečo imam, da lahko računam na takšno skupino igralcev. Zabavno jih je gledati iz večera v večer. Vsak tip vsak večer stopi v ospredje in zabavno je biti del tega,« je dejal začasni trener panterjev Andrew Brunette. V rednem delu je z dvema goloma, drugega je dosegel 2:34 minute pred koncem, izenačil Maksim Mamin, v rednem delu je gol dosegel tudi Reinhart. Lucas Carlsson in Lundell sta po dvakrat asistirala, Sergej Bobrovski pa je po 22 obrambah pri kazenskih strelih ustavil še Ryana O'Reillyja za potrditev zmage. Rekord kariere je v vratih St. Louisa uspel Villeju Hussu s kar 48 obrambami, zadeli so Brandon Saad, Logan Brown in Jake Walman, O'Reilly je dodal dve asistenci.

Tampa ukradla zmago v Bostonu

Podaljšek so za zmago v Bostonu potrebovali branilci naslova Tampa Bay Lightning (3:2). Po dobri minuti in pol podaljška je zadel Steven Stamkos. »V ligi z 82 tekmami je težko vedno igrati na najvišji ravni. Včasih si zanič. In nocojšnja tekma je bila zanič,« je dejal trener Jon Cooper po osmi zmagi na zadnjih enajstih tekmah. S prvim golom v karieri se je izkazal Taylor Raddysh, ob igri z igralcem manj v prvi tretjini, za Floridčane je mrežo ekipe Bruins zatresel še Ondrej Palat, medtem ko je Andrej Vasiljevski ustavil 37 strelov.

»Danes nam je ukradel eno (zmago, op. a.), o tem ni dvoma. Nocoj je bil izjemen. Naredil je razliko,« je soigralca pohvalil Stamkos, ki je sicer tudi sam redno ključen za Tampo. Dosegel je vsaj točko na zadnjih šestih tekmah. Po zaostanku z 0:2 na začetku druge tretjine sta za Boston zadela Charlie Coyle in Curtis Lazar. Jeremy Swayman je zbral 22 obramb, Boston je tekmo sklenil z 39 streli proti le 25, ki jih je proti Swaymanu poslala Tampa.

Med zanimivejše obračune vrha lestvice velja prišteti tudi zmago Minnesote nad Toronto Maple Leafs po kazenskih strelih s 4:3. Nashville je za zmago z identičnim izidom nad finalisti minule sezone Montreal Canadiens potreboval podaljšek, kar 11 golov so videli privrženci hokeja v Ottawi, ki je presenetljivo nedavno gostujočo zmago nad Carolina Hurricanes nadgradila z zmago nad Colorado Avalanche (6:5). Najbolj prepričljiva je bila tokrat ravno Carolina, ki je pred svojimi navijači ugnala Buffalo Sabres (6:2).

Washington Capitals so doma pričakali Columbus in ga ugnali s 3:1, New York Rangers so bili na svojem ledu boljši od Chicago Blackhawks s 3:2.

Sobotni izidi:

Florida Panthers : St. Louis Blues 4:3 (kazenski streli)

Boston Bruins : Tampa Bay Lightning 2:3 (podaljšek)

Detroit Red Wings : New York Islanders 4:3 (podaljšek)

Minnesota Wild : Toronto Maple Leafs 4:3 (kazenski streli)

Nashville Predators : Montreal Canadiens 4:3 (podaljšek)

Ottawa Senators : Colorado Avalanche 6:5 (podaljšek)

Washington Capitals : Columbus Blue Jackets 3:1

Carolina Hurricanes : Buffalo Sabres 6:2

New York Rangers : Chicago Blackhawks 3:2

Vancouver Canucks : Pittsburgh Penguins 1:4