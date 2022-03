Doma niso bili kos najboljšemu

Hokejisti Los Angeles Kings so gostili najboljšo ekipo NHL Colorado in izgubili z 0:3. Kalifornijce naslednja tekma čaka v noči na petek, ko bodo gostili San Jose.

Valerij Ničuškin v sedmi, J.T. Compher v 40. in Mikko Rantanen v 46. minuti so bili strelci za Colorado, ki je pri 91 točkah v sezoni in na vrhu zahodne konference ter lige. Kralji, pri katerih je Anže Kopitar igral 17:45 minute in sprožil en strel, pa so s 74 točkami peti na zahodu.

Rantanen je zadetku dodal tudi podajo in je z 71 točkami enajsti strelec lige.