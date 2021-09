Domača tivolska premiera kot v lepih sanjah

Predvsem v zadnji tretjini so zmaji napadali z vseh strani. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Železarji zelo učinkoviti

Če bodo v prihajajočih mesecih pogosto hokejski vikendi, kot je bil ta tretji septembrski konec tedna, se bo igra s palicami in ploščkom spet približala slovenskim navijačem. Ti pogrešajo spektakle kot nekoč, sinočnji štart Olimpijinih hokejistov v ICEHL z gladko zmago proti gostom iz Gradca (5:2; 1:0, 0:0, 4:2; Leclerc 2, Murphy, Čimžar, Sodja) pa je dejansko spominjal na čase, ko so zmaji drveli po ledu. In za povrh je večer prej jeseniško moštvo v alpski ligi proti Fassi prikazalo doslej najboljšo predstavo v sezoni.Vrvež na ploščadi pred vhodom v dvorani Tivoli je potrjeval, da se tu spet nekaj dogaja, najzvestejši privrženci so se razveselili tudi spoznanja, da končno ni več omejitev obiska. Toda tribune vendarle niso bile polne kot pogosto na tekmah nekdanje EBEL, pa tudi to ni presenečalo. Glede na vstop v novo tekmovanje in konkurenco številnih športnih dogodkov na TV zaslonih bi vsaj v Ljubljani pričakovali več promocije s panoji ob prometnicah, napisih na mestnih avtobusih ali pa denimo tudi kakšen zapis na vlaku ali kar vozovnici glede na osrednjega pokrovitelja. In ne nazadnje se prenovljeno moštvo za to mikavno sezono ICEHL do včerajšnjega večera sploh ni predstavilo privržencem v Tivoliju niti na ledu niti ob kakšnem druženju s podpisovanjem ali fotografiranjem. Kajpak ob upoštevanju razmer proti širitvi zloveščega virusa.Podoba moštva na ledeni ploskvi – zlasti v zadnji tretjini domače premiere – pa je bila zelo spodbudna. Seveda bo moralo miniti še nekaj tednov, preden bo mogoče oceniti sposobnosti tako edinega slovenskega moštva v tem tekmovanju kot tudi konkurence, vendar uvodna bera ponuja miren spanec brez odtenkov preplaha. Tudi petkovo gostovanje s tesnim porazom v Innsbrucku je glede videnega ponudilo tudi optimizem, sinoči ga je bilo v Tivoliju še več.Resda zahtevni obiskovalci v prvih 40 minutah še niso bili posebej navdušeni, toda rokopis novega trenerjaje bil hitro viden: to bo garaška in nepopustljiva Olimpija. Med tujimi okrepitvami je bila vsekakor vidna zanesljivost branilca, nevarno in učinkovito pa je deloval. Selektor risovsi je pozorno v dvorani ogledal tekmo, najbrž kakšnih novosti glede kandidatov za državno reprezentanco ni opazil, vsekakor pa je tudi on lahko zaploskal bojevitosti ekipe, ki zdaj predstavlja slovenski hokej v najmočnejšem regionalnem tekmovanju na ledenih ploskvah.V naslednjem kolu bodo zmaji v petek gostovali v BolzanuJeseniško moštvo je v nadaljevanju sezone v alpski ligi po zadnji zmagi v Celovcu (4:0) tokrat doma gladko ugnalo Fasso (8:2; 0:0, 4:1, 4:1; Viikilä, Glavič, Ulamec, Zibelnik, Elo, Ščap, Svetina, P. Rajsar; Z izjemo blede uvodne tretjine, podobne videnemu prejšnjo soboto na premieri proti Meranu, so železarji prikazali doslej najboljšo igro v sezoni in so zdaj s 7 točkami že na 2. mestu. Le vodilna Cortina ima po treh kolih 9 točk.