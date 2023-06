Dominik Hašek: Bojim se, da te hiše ne bo več

Nekdanje vodstvo Češke hokejske zveze je bilo ponosno na Hišo slavnih, ki so jo po zgledu tiste v Torontu pred leti odprli v Pragi. Namenili so ji poseben prostor poleg arene O2, ki bo prihodnje leto tako kot nazadnje maja 2015 prizorišče svetovnega prvenstva v hokeju.

Eno najlepših velikih večnamenskih dvoran na stari celini s tribunami za 18.000 obiskovalcev bodo za omenjeno prvenstvo prenovili, podobno bodo storili tudi s Hišo slavnih čeških hokejistov, med katerimi eno najbolj vidnih mest pripada slovitemu vratarju Dominiku Hašku. Junak olimpijskega Nagana '98 in dolgoletni zvezdnik iz NHL je tako moral pospraviti svoje nagrade in kose opreme, ki jih je podaril temu slavnostnemu prostoru, po njih je prišel s tremi nakupovalnimi vozički in žalostnim glasom.

»Hudo mi je, ker moram zdaj to odnesti domov. Sicer so mi dejali, da bodo Hišo slavnih spet odprli, toda ko so naenkrat začeli vse pospravljati in podirati, se bojim, da takšnega prostora ne bomo imeli več,« je dejal upokojeni as.