Drame v Rigi prinesle bolj ali manj presenetljive polfinaliste

Četrtfinalni dan je ponudil tudi klasiko svetovnega hokeja, v kateri so bili Kanadčani po ogorčenem boju in z golom odločitve v podaljšku od Rusov (2:1). Vroče in izenačeno pa je bilo tudi v finsko-češkem derbiju z zmago severnjakov z 1:0.Finci branijo naslov prvakov s prejšnjega prvenstva pred dvema letoma v Bratislavi in so spet resni kandidati za zlato. Potem ko so hokejisti rojake doma navdušili ob uvrstitvi v finale zadnjega olimpijskega turnirja v Pjongčangu, so zdaj med najboljšo četverico svetovnega prvenstva v Rigi.V četrtfinalu so s Švicarji zaostajali z 0:2, garali za izenačenje in ga dosegli v zadnji minuti brez vratarja na ledu, nato pa so bili bolj natančni pri izvajanju kazenskih strelov. Nekoč precej močnejši Slovaki so se tokrat po osmih letih uvrstili v četrtfinale, s svojim najmlajšim moštvom doslej na svetovnih prvenstvih pa niso bili kos izbrani vrsti ZDA – 1:6.Kanada – ZDA (13.15), Finska – Nemčija (17.15).Švica - Nemčija 2:3 (1:0, 1:1, 0:1; 0:1)ZDA - Slovaška 6:1 (3:1, 1:1, 2:0)Finska - Češka 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)Rusija - Kanada 1:2 (0:0, 1:0, 0:1; 0:1)