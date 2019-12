Drugi zaporedni poraz Kopitarjevih kraljev

Moštvo Los Angeles Kings je v NHL vpisalo še drugi zaporedni poraz. Tokrat so izgubili v gosteh proti ekipi Buffalo Sabres z 2:3. Na drugi tekmi po vrsti je brez točkovnega učinka ostal tudi slovenski as Anže Kopitar, ki se v 22 minutah in pol ni vpisal med strelce ali podajalce.



Na severnoameriških ledenih ploskvah je bilo na sporedu še 12 tekem. Vodilna ekipa vzhodne konference iz Washingtona je dosegla deseto zmago na zadnjih dvanajstih tekmah in v domačem hramu Capital One Areni s 3:1 premagala Tampo Bay. Vodilna zasedba zahodne konference in zadnja zmagovalka Stanleyjevega pokala iz St. Louisa je zanesljivo slavila v San Joseju s 5:2. V noči na nedeljo se je zalomilo Bostonu, od drugouvrščene ekipe v vzhodni konferenci je bil boljši Nashville, ki je v podaljšku slavil s 4:3.



Na domačem ledu je spodrsnilo tudi drugouvrščeni ekipi zahodne konference iz Denverja, od Colorada je bil boljši v tej sezoni zelo povprečni Chicago, ki je slavil s 5:3. Anaheim je po kazenskih strelih v gosteh ukanil New York Islanders s 6:5, Winnipeg je v St. Paulu kar s 6:0 premagal Minnesoto, Edmonton pa je bil v kanadskem obračunu boljši od Montreala s 4:3.



Toronto je zanesljivo premagal Detroit s 4:1, z identičnim izidom je bil Vancouver boljši od Pittsburgha, Columbus pa prav tako ni imel težav z New Jerseyjem in je slavil s 5:1. Philadelphia je po kazenskih strelih v gosteh ukanila Ottawo s 5:4, Florida pa je bila v Raleighu boljša od Caroline s 4:2.