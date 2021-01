Duchene odločil loterijo v Nashvillu, Ottawa znova visoko izgubila

Vancouver znova napolnil mrežo Ottawe

Rezultati lige NHL

V ligi NHL so hokejisti Nashvilla po izvajanju kazenskih strelov premagali Chicago z 2:1 in se zavihteli na vrh centralne divizije.Na izenačeni tekmi je bilo na prvi gol potrebno čakati vse do 46. minute, ko si je domačinpriboril plošček v srednji tretjini in s strelom med nogama premagalChicago je izid poravnal v 50. minuti, ko jesvoj odbiti plošček iz bližine potisnil v mrežo.O zmagovalcu so odločali kazenski streli. Edini uspešni izvajalec je bil, ki je za Nashville zadel v drugi seriji in svojemu moštvu pomagal do četrte zmage v sezoni.Nadaljuje se slaba sezona Ottawe, ki je na gostovanju v Vancouvru visoko izgubila z 1:5 in na sedmi tekmi doživela še šesti poraz.Ottawa je svoji zadnji tekmi odigrala proti istemu tekmecu in ob dveh porazih prejela kar dvanajst golov (gol razlika 2:12).Moštvo se je sicer zelo trudilo v napadu in sprožilo kar 43 strelov, vendar pa je bil v domačih vratih zelo zanesljiv(42 obramb). Kot edini ga je v uvodni tretjini z igralcem več premagalZa Vancouver sta po dvakrat zadelain, preostali gol je dosegelNashville Predators - Chicago Blackhawks 2:1 (po kazenskih strelih)Vancouver Canucks - Ottawa Senators 5:1