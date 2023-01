Dunaju še drugič zapored dvoboj ekip iz prestolnice

Ljubljanski hokejisti so po slabi seriji v decembru, ko so izgubili osem tekem, zdrsnili na predzadnje mesto prvenstvene lestvice. Za kanček upanja je poskrbel boljši začetek leta 2023, a so vtis pokvarili z domačim porazom proti zadnjeuvrščenemu Vorarlbergu v petek. V nedeljo jih je čakala še težja naloga, obračun z Dunajčani, ki se borijo za mesta med prvih šest in s tem za neposredno uvrstitev v končnico. Na koncu so domači doživeli nov visok poraz.

SŽ Olimpija : Vienna Capitals 1:4 (0:1, 0:3, 1:0) Dvorana Tivoli, gledalcev 800, sodniki: Fichtner, Groznik (glavna), Bärnthaler, Gatol-Schafranek. Strelci: 0:1 – Zimmer (Fischer, 3.), 0:2 – Bradley (21.), 0:3 – Brunner (Bauer, 34.), 0:4 – Gregoire (Prokeš, 37.), 1:4 – Simšič (Neill, 45.).

Kazenske minute: SŽ Olimpija 13, Vienna Capitals 16 + disc. kazen igre (Bradley).

Domači so tekmo začeli v slogu večine zadnjih dvobojev in se hitro znašli v zaostanku, gostje so povedli v tretji minuti. Nadaljevanje je bilo boljše, domači bolj enakovredni, ubranili so se tudi prve prednosti tekmecev z igralcem več. A izrazitih priložnosti za izenačenje si niso pripravili, vratar Žan Us pa se je moral nekajkrat izkazati ob bolj nevarnih dunajskih strelih.

A začetek druge tretjine je nakazal, v katero smer bo šla tekma. Že po nekaj sekundah je namreč, ko so imeli domači celo igralca več, Us naredil hudo napako, njegov izlet za gol pa je Dunaj izkoristil za povišanje vodstva. Kljub nekaj obetavnim akcijam v nadaljevanju domači niso prišli do znižanja, so pa gostje brez večjih težav vodstvo še povečali. Najprej po novem ne najboljšem posredovanju Usa in ljubljanske obrambe z zadetkom ob izenačenih močeh, nato pa še ob »power playu«.

Tako je bil dvoboj praktično odločen že po dveh tretjinah, v zadnjem delu pa je domačim vendarle uspelo tudi premagati vratarja Stefana Steena. A zadetek Nika Simšiča je bil premalo za kaj več kot kozmetično ublažitev še enega poraza. Navijači pa so »zmago« videli vsaj v boksarskem hokejskem obračunu, ki ga je dobil Carl Neill. Po disciplinski kazni za Matta Bradleyja pa je imela Olimpija celo petminutno prednost igralca več, a ji ni uspelo sestaviti nevarnejše akcije.

V regionalnem tekmovanju bodo imeli zdaj zeleno-beli skoraj dvotedenski premor. Naslednji teden pa jih čaka vrhunec domače sezone, finale državnega prvenstva proti Siju Acroniju Jesenicam. Prva tekma – igrajo na dve zmagi – bo že v torek v dvorani Tivoli.