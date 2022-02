Kralji do jackpota v Las Vegasu po zaslugi podajalca Kopitarja

Hokejisti Los Angelesa so po visokem porazu na obračunu z Edmonton Oilers (2:5) odgovorili zmagovito in se v Las Vegasu vrnili po dveh golih zaostanka. Domači so z zadetkoma Maxa Paciorettyja in Reillyja Smitha že po dobrih 15 minutah igre pobegnili na dva zadetka prednosti, a je že v enem naslednjih napadov za priključek zadel Andreas Athanasiou. Po podajah Anžeta Kopitarja in Drewa Doughtyja je Adrian Kempe po 30 sekundah druge tretjine izid izenačil ob igri z igralcem več na ledu, a je Pacioretty nato z drugim golom na tekmi v 27. minuti spet poskrbel za vodstvo domačih, ki kljub tretjemu zaporednemu porazu ostajajo na drugem mestu pacifiške skupine, kjer kralji za njimi zaostajajo le še za tri točke (vmes je na tretjem mestu še Edmonton z istim številom točk kot Los Angeles).

Po tokratni zmagi so se LA Kings povzpeli na osmo mesto v zahodni konferenci. Že zvečer Kopitarja in soigralce čaka gostovanje v Glendalu pri Arizona Coyotes.

Tekmo je v podaljšek odpeljal Phillip Danault že dobri dve minuti pred koncem druge tretjine, v zadnji namreč zadetkov ni bilo. Po 2:18 minute igre pa je bil spet Kopitar udeležen v akcijo, ki je prinesla drugi gol Kempeja na tekmi in s tem tudi zmago kraljem. Slovenski as je popeljal plošček izza svojih vrat in nato s soigralci prodrl v napadalno tretjino, kjer je s podajo na drugo stran ledene ploskve lepo našel osamljenega Seana Durzija, ta pa s hitro podajo pred vrata še prodirajočega Kempeja, ki je fantastično akcijo kronal z zmagovitim zadetkom.

Zmagi Caroline in Floride, Dallas po kazenskih strelih slavil v Chicagu

Kar osem golov so videli navijači v Raleighu, kjer so Carolina Hurricanes ugnali Nashville Predators (5:3). Enaindvajsetletni Andrej Svečnikov je dvakrat zadel in vknjižil še eno asistenco, na zadnjih osmih tekmah je zbral že osem golov in tri asistence.

»Izvrstno je, ko ti to uspeva. Poskušam se osredotočati na trdo delo,« je dejal zdaj prvi strelec ekipe z 22 goli, do zmage njegovemu moštvu sta z golom in asistenco pomagala Brady Skjei in Jaccob Slavin, zadel je tudi Jesperi Kotkaniemi. Vsak po dve podaji sta vknjižila Martin Nečas in Sebastian Aho, vratar Frederik Andersen pa je zbral 28 obramb. Vse od premora zaradi tekme zvezd Nashville še čaka na prvo zmago, ob četrtem zaporednem porazu so zadeli Luke Kunin, Filip Forsberg in Tanner Jeannot. Tri asistence je zbral Roman Josi, Juuse Saros pa je ustavil 25 strelov.

Florida Panthers so na prvem mestu na lestvici vzhodne konference ohranili naskok pred Carolino, Tampa Bay Lightning in ostalimi zmagovalci z visoko zmago na gostovanju pri Minnesoti Wild (6:2). Mason Marchment se je prvič v karieri razveselil hattricka, Anthony Duclair in Aaron Ekblad pa sta vknjižila po gol in asistenco. Sergej Bobrovski (24 obramb) je zmagal petič zapored.

»Prija nekaj dni za regeneracijo, ko lahko zbereš misli pred najpomembnejšim delom sezone,« je bil zadovoljen Bobrovski. Za Minnesoto sta ob porazu, prvem po šestih zaporednih domačih zmagah, zadela Mats Zuccarello in Kiril Kaprizov, tokrat ni pomagalo niti 28 obramb Cama Talbota.

Najdlje so na zadetke čakali navijači v Chicagu, kjer je bilo po rednem delu in podaljšku na semaforju 0:0, gostujoči Dallas Stars pa so nato še odnesli poln paket točk iz vetrovnega mesta, kjer je Jacob Peterson z mojstrovino med nogama do tedaj nepremaganega Marc-Andre Fleuryja poskrbel za zmago Teksašanov v šesti seriji.