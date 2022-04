Dvojna krona na trdnih temeljih, Tivoli z ovacijami nagradil Kranjčane

V torek zvečer se je končala domača klubska hokejska sezona. Prvak je postal najmočnejši slovenski klub SŽ Olimpija, ki tokrat v finalu za tekmeca ni imel starega znanca z Jesenic, ampak kranjski Triglav. Ta se je v dveh tekmah upiral po najboljših močeh, a razlika v kakovosti obeh ekip je na koncu tehtnico gladko prevesila na ljubljansko stran.

Prvo finalno tekmo so na tujem Ljubljančani dobili s 7:0, drugo pred svojimi navijači pa z 10:1. Čeprav jih je malo skelel predvsem ta drugi visoki poraz, pa v kranjski zasedbi niso bili nezadovoljni. Že pred finalom je bilo jasno, da so možnosti za presenečenje res minimalne, dogajanje na ledu je nato le še potrdilo pričakovano razmerje moči med ekipama, ki se sicer merita v povsem različnih tekmovanjih.

»Za nas je bil to velik uspeh, prva uvrstitev v finale DP. Hoteli smo pokazati našo najboljšo igro. Na trenutke lahko igramo tudi s profesionalci, ki so dva razreda višje od nas. Mi vsi hodimo v službe, a mislim, da smo pokazali, da znamo igrati in da če bomo tako igrali, lahko še kdaj pridemo v finale,« je dejal vratar Triglava Kristian Šenk.

Aplavz Kranjčanom na odprti sceni

Pohvalil je tudi dobro vzdušje v dvorani Tivoli. Za slovenske hokejske razmere je bilo namreč že kar neobičajno prijateljsko, saj so domači privrženci znali nagraditi tudi borben Kranjčane, jim zaploskali ob edinem zadetku in jih tudi na koncu z ledu pospremili z aplavzom.

»Igrati pred toliko navijači je bil pozitiven pritisk, občinstvo te dvigne, ko potrebuješ spodbudo. Tudi če je za drugo ekipo, zato bi si želeli večkrat takšno občinstvo,« je še dodal kranjski vratar. V domači ekipi so predvsem ocenjevali celotno sezono. V ligi ICEHL so bili presenečenje rednega dela, v končnici so prišli do sedme tekme četrtfinala, vse to v svoji prvi sezoni. Na domači sceni so osvojili pokal in prvenstvo.

»Zelo lepo je osvojiti dvojno krono. Na začetku sezone je bil to cilj, dosegli smo ga, lepo je biti spet prvi v državi. Danes so bili navijači fantastični, že celo sezono nas dvigujejo in držijo ter pomagajo v težkih trenutkih. Zahvaljujem se vsem za podporo, upam, da bomo tako šli še naprej,« je o pravkar končani sezoni dejal domači kapetan Žiga Pance.

Finalni tekmec je bil tokrat drugačen kot ponavadi, a so šli Ljubljančani v finalni tekmi brez podcenjevanja.

»Treba se je bilo osredotočiti, odigrati disciplinirano na najvišji ravni. Hitro lahko pridejo slabe minute, tega nismo dovolili, vedeli smo, da moramo 'borbati' 120 minut in pripeljati naslov domov,« je o tem dejal kapetan zmajev. Priznal pa je, da je nekaj grenkega priokusa ostalo zaradi poraza na sedmi tekmi z Beljačani, a poudaril, da se lahko iz tega tudi kaj naučijo.

Šivic: Po prvi tekmi finala spal bolj sladko kot po treh zmagah nad Salzburgom

Svoje igralce pa je predvsem za prvo finalno tekmo pohvalil tudi trener Mitja Šivic: »Res je bila ta prava z naše strani. Sliši se smešno, ampak nikoli nisem šel tako zadovoljen spat kot po tisti tekmi, pa smo trikrat premagali Salzburg. Ni se enostavno pripraviti, ko prideš s hitre in močne ravni in iti v Kranj. Z vsem dolžnim spoštovanjem, a to ni mačji kašelj, da se tako pripraviš. Prva tekma je bila fantastična, danes smo odigrali toliko, kot je bilo treba.«

Tudi strateg zeleni-belih meni, da je bila ta sezona dober začetek za nadaljevanje zgodbe: »To, kar se je od nas pričakovalo, smo speljali do konca. Nikoli ni tako enostavno, kot je videti. Zelo pozitivno lahko ocenimo sezono, še kdaj končati na šestem mestu po rednem delu ne bo lahko. Še vedno me malo boli tista sedma tekma četrtfinala, smo pa postavili dobre temelje za naprej.«