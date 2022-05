Edmonton in New York sta imela zadnji besedi

V končnici severnoameriške hokejske lige NHL še niso znani udeleženci konferenčnih finalov. Ekipa Edmonton Oilers je dobila četrto tekmo polfinala zahodne konference ter v boju na štiri zmage proti Calgary Flames povedla s 3:1. Na vzhodu sta ekipi New York Rangers in Carolina Hurricanes po zmagi Rangers izenačeni na 2:2 v zmagah.

V dvorani Rogers Place v Edmontonu sta blestela Ryan Nugent-Hopkins in Evander Kane, ki sta za zmago v kanadskem obračunu s 5:3 proti Calgaryju zadela vsak po dvakrat. Peta tekma bo v četrtek v Calgaryju. Kane je v letošnji končnici zbral že 12 golov, kar je največ od vseh.

Edmonton je zmagal po velikem preobratu

Leon Draisaitl in Connor McDavid sta imela po dve podaji, Mike Smith pa je zbral 29 obramb za Edmonton, drugega nosilca v pacifiški diviziji, ki je v prvem krogu s 4:3 v zmagah izločil Los Angeles Kings slovenskega asa Anžeta Kopitarja. Gostujoči vratar Jacob Markström je dovolil štiri gole ob 25 strelih za Calgary, prvega nosilca v pacifiški skupini.

Edmonton je zmagal po velikem preobratu. Plameni so po prvi tretjini zaostajali s kar 0:3, a so se zbrali ter nadoknadili zaostanek. Zadeli so Elias Lindholm, Mikael Backlund in Rasmus Andersson. Vendar pa sta Nugent-Hopkins in Kane 25 sekund pred piskom sirene z golom v nebranjeno mrežo ob koncu zadnje tretjine prinesla domačo zmago.

V kultnem Madison Square Gardnu v New Yorku je blestel Andrew Copp, ki je na četrti tekmi drugega kroga končnice dosegel gol in dve podaji za New York Rangers v zmagi proti Carolini Hurricanes s 4:1. Peta tekma bo v četrtek pri Carolini.

New York je dobil dve zaporedni tekmi

New York je dobil dve tekmi po vrsti, potem ko je izgubil na prvih dveh. »Mislim, da smo do zdaj odigrali precej dobro serijo,« je dejal Copp: »Samo poskušamo graditi na tem zagonu, ki smo ga ustvarili na zadnjih dveh obračunih. Fantje se počutijo nekoliko bolje in ta zagon moramo prenesti v Severno Karolino.«

Adam Fox in Frank Vatrano sta zbrala po gol in asistenco, Ryan Lindgren pa dve podaji za Rangers, drugega nosilca v metropolitanski skupini. Vratar domačih Igor Šesterkin je zaustavil 30 strelov. Edini gol za goste je zabil Teuvo Teravainen, Antti Raanta pa je zbral 24 obramb za orkane, prve nosilce v metropolitanski diviziji.