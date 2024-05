Edmonton z visoko zmago izsilil sedmo tekmo

Hokejisti Edmontona še niso bili pripravljeni na počitnice, v šesti tekmi so pridrsali na led odločno in slavili s 5:1. Tekma je bila odločena sredi zadnje tretjine, o potniku v konferenčni finale, kjer jih čakajo zvezde iz Dallasa, pa bo odločala sedma tekma.

Dylan Holloway je sredi prve tretjine povedel Edmonton v vodstvo: »Na začetku tekme smo bili nekoliko nervozni, vedeli smo, da si ne smemo privoščiti spodrsljaja. Potem pa nam je steklo, vsi štirje napadi so prispevali svoj delež in nismo se več ustavili.« Vancouver je sicer prek Nilsa Hoglanderja uspel hitro izenačiti, to pa je bil tudi edini strel, s katerim so premagali Stuarta Skinnerja.

Evan Bouchard in Ryan Nugent-Hopkins sta vsak prispevala gol in dve asistenci, Connor McDavid se je trikrat vpisal med podajalce, tudi ob golu Evandra Kana dobrih sedem minut pred koncem, s katerim je Edmonton postavil končnih 5:1.

»Igrali smo hitreje, naše podaje so bile bolj natančne in to nam je prineslo zmago. A se ne smemo prepustiti evforiji, nič še nismo dosegli, le kupili smo si še en dan sezone. Pričakujem, da bomo z enako odločnostjo igrali tudi na sedmi tekmi,« je komentiral McDavid.

Potnika v konferenčni finale bomo dobili v noči na torek.