Draisaitl ob visoki zmagi za las zaostal za rekordom lige

Najučinkovitejši igralec lige Connor McDavid je pri zmagi prispeval gol in štiri asistence. FOTO: Perry Nelson/Usa Today Sports



Šesta zmaga St. Louisa

Rezultati lige NHL

V ligi NHL so hokejisti Edmontona na tekmi z Ottawo po zaslugi odličnega začetka prepričljivo zmagali z 8:5 in se veselili druge zaporedne zmage.Pri visoki zmagi sta največji pečat pustila, ki je s šestimi asistencami postavil osebni rekord in le za asistenco zaostal za absolutnim rekordom lige, ki sta ga postavilain, terz golom in štirimi asistencami.Oba hokejista sta po zaslugi odlične tekme na vrhu najučinkovitejših igralcev lige - McDavid je prvi z 22 točkami (8+14), Draisaitl pa drugi s točko manj (6+15).Edmonton je na svojem ledu izjemno začel tekmo in zgolj v prvi tretjini dosegel kar pet golov. Po vsega osmih sekundah je kot prvi zadel, nato je z igralcem več zadelv 5. minuti.Ekipi sta do konca tretjine dosegli kar šest golov. Za domače so zadeli še, James Neal in, za goste pain. Po prvih 20 minutah je bil tako izid kar 5:3 za Edmonton.Gostitelji so drugo tretjino dobili z izidom 3:0. Po zgolj 42 sekundah je zadel McDavid za 6:3,je v 32. minuti povišal na 7:3, izid tretjine pa je v 40. minuti postavilOttawa je v zadnjih 20 minutah le ublažila poraz z goloma(49.) in(58.).Najboljše moštvo zahodne divizije, St. Louis Blues, je na gostovanju pri Anaheimu doseglo šesto zmago sezone (4:1).Anaheim je sicer povedel v 5. minuti prek, ki je dosegel edini gol v prvi tretjini.V nadaljevanju se je srečanje povsem obrnilo v prid gostov. Izid je izenačilv 31. minuti,je v 35. zadel za prvo vodstvo St. Louisa, njegovo zmago pa sta potrdila Schenn s svojim drugim golom v 41. minuti inv 43. minuti.Buffalo Sabres - New Jersey Devils 3:5Carolina Hurricanes - Dallas Stars 4:3 (po kazenskih strelih)Detroit Red Wings - Florida Panthers 2:3Chicago Blackhawks - Columbus Blue Jackets 3:1Philadelphia Flyers - New York Islanders 4:3 (po podaljšku)Anaheim Ducks - St. Louis Blues 1:4Minnesota Wild - Colorado Avalanche 4:3 (po podaljšku)Edmonton Oilers - Ottawa Senators 8:5