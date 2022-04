Edmontonu in Vegasu pomembni zmagi, newyorški derbi otočanom

Pomembni zmagi sta v petek zvečer slavili ekipi Edmonton Oilers in Vegas Golden Knights. Kanadčani so doma v dramatičnem obračunu in šele po podaljšku s 6:5 premagali St. Louis Blues, četrto ekipo zahodne konference, peti so z enakim številom točk (84) Los Angeles Kings slovenskega kapetana Anžeta Kopitarja. Edmonton ima točko in tekmo manj od kraljev, v podaljšku pa je ekipi iz Alberte zmago prinesel zvezdnik Conor McDavid, ki je na vrhu lestvice najučinkovitejših hokejistov sezone že pri 102 točkah.

Vegas Golden Knights niso ponovili napake Los Angelesa in na gostujočem obračunu pri že odpisanem novincu lige Seattle Kraken slavili s 5:2. Trenutno držijo 8. mesto na zahodu z le štirimi točkami zaostanka za kralji. Petek je zaznamoval tudi newyorški obračun v Madison Square Gardnu, ki so ga proti NY Rangers dobili hokejisti ekipe NY Islanders s 3:0. Prvaki Tampa Bay Lightning so visoko ugnali Chicago Blackhawks na domači Floridi (5:2), petardi sta končali tudi v mreži Detroit Red Wings, ki jih je doma potolkla Ottawa (5:2), in Arizona Coyotes, ki so prav tako na domačem ledu z 0:5 klonili proti Anaheim Ducks.

Mathew Barzal je v newyorškem obračunu pokazal, da se na ledu MSG odlično počuti in za otočane prispeval gol in podajo, izkazal pa se je tudi vratar Semjon Varlamov, ki je za svoj 36. shutout v karieri zbral 27 obramb. Barzal ima v dvorani Madison Square Garden 17 točk z 12 tekem.

»Vsak hokejist, ki pride v MSG, dobi dodatno spodbudo. Tu je toliko zgodovine, da te igranje še podžge. Vzdušje je vedno zabavno,« je dejal Barzal. »In ne samo to. Gre tudi za rivalstvo med rangerji in otočani, ki ima prav tako dolgo zgodovino. Na koncu večera si želimo le, da bi bili naši navijači tisti, ki bi veseli zapustili dvorano. To dejstvo tako meni kot preostalim fantom v moštvu da dodaten elan,« je še dejal Barzal. Med strelce za otočane, ki so dobili tri zaporedne tekme, skupno pa sedem od zadnjih desetih, sta se vpisala še Casey Cizikas in Matt Martin.

Potem ko so vsi že pokopali otočane v boju za končnico vzhodne konference, so se ti 15 tekem pred koncem Washingtonu približali na 13 točk za drugo posebno povabilo (t. i. wild card). Prestolniki imajo na urniku tekmo manj. Na preostali tekmi so Buffalo Sabres s 4:3 premagali Nashville Predators.