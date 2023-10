Edo Terglav v novem poglavju na klopi risov

Ugank je konec: pet mesecev po slovesu od elitnega svetovnega razreda ima slovenska hokejska reprezentanca novega selektorja. Rise bo poslej vodil Edo Terglav, 43-letni Kranjčan s številnimi izkušnjami iz tujine, v strokovnem štabu pa mu bodo pomagali Luka Gračnar, Mitja Šivic in Mitja Robar. Slednja bosta obenem vodila reprezentanco do 20 let, trenerja izbrane vrste hokejistov do 18 let pa bosta Sabahudin Kovačević in Rok Pajić.

Osrednji tekmovanji članske vrste v novi sezoni bosta SP skupine B v Bolzanu ter olimpijski kvalifikacijski turnir za igre 2026. »Razmšljali smo o številnih imenih, zavedamo pa se, da smo pred pomladitvijo ekipe. Mitja Šivic bo ta koordinator, spremljal bo delo po klubih, sploh si želimo več sodelovanja, oziramo se k novi prihodnosti slovenskega hokeja,« je po odločitvi HZS poudaril njen predsednik Matjaž Rakovec.

Kot ponavadi prvi mož domače hokejske zveze ohranja optimizem, po odločitvi je v šali poudaril, da je lepo, ker sta oba z novim selektorjem doma iz Kranja,..

Terglav je sicer v Franciji, kjer je v Grenoblu zadnji dve sezoni pri enem vodilnih hokejskih klubov v državi vodja hokejske selekcije igralcev do 20 let. »Iskali smo nekoga, ki bi dejansko dvignil na višjo raven delo z mlajšimi hokejisti, saj bo večina teh kmalu nasledila naš zelo uspešen rod v članski vrsti, ki je dvakrat zmagal v olimpijskih kvalifikacijah in se uvrstil na prestižen olimpijski hokejski turnir. Pred vsemi je veliko dela,« pa je dejal Dejan Kontrec, vodja reprezentance in prvi operativec pri zvezi, s katerim bomo daljši pogovor objavili v prihodnjih dneh.

Terglav bo prvič vodil reprezentanco na turnirju v Budimpešti, od 10. do 12. novembra, kjer se bodo risi pomerili z gostitelji, Italijani in Ukrajinci.