Edo Terglav: To je velika stvar v moji karieri

Slovenska članska hokejska reprezentanca bo prvič v tej sezoni aktivna v tem tednu. Od četrtka do sobote jo čaka nastop na turnirju v Budimpešti. Danes se je zbrala na Bledu, prvič pod vodstvom novega selektorja Eda Terglava.

Ekipa pod novim vodstvom, poleg Terglava sta v njej še pomočnika Mitja Šivic in Mitja Robar, se je danes zbrala v tradicionalni bazi na Bledu. Igralci bodo tam opravili tridnevne priprave pred odhodom na Madžarsko.

Terglav je za svojo prvo akcijo v vlogi selektorja na seznam uvrstil vratarja Žana Usa in Luko Kolina, branilce Aljošo Crnovića, Kristjana Čepona, Jana Čosića, Nejca Stojana, Bineta Mašiča, Marka Čepona, Nika Širovnika in Žigo Urukala ter napadalce Martina Bohinca, Žana Jezovška, Erika Svetino, Marcela Mahkovca, Roka Kapla, Žigo Mehleta, Jureta Povšeta, Nika Simšiča, Jako Sodjo, Jako Šturma, Roka Macuha, Luko Mavra, Blaža Tomaževiča in Matica Töröka. Naknadno pa je vpoklical še Miho Zajca, Miha Logar, ki naj bi zamenjal poškodovanega Marka Čepona, pa se zbora ne bo udeležil, saj je poškodovan tudi sam.

Terglavova pomočnika bosta Mitja Robar in Mitja Šivic. FOTO: Jože Suhadolnik

»Zame je to velika stvar v moji karieri, da sem glavni trener. Sem zelo ponosen na to, komaj čakam, da se ta zgodba začne. Pomembno je, da so tukaj vse ekipe, člani, U18, U20, da vidim, kako delajo ostali in da spoznam te nove fante, ki so zdaj vpoklicani,« je na novinarski konferenci na Bledu dejal novi selektor Terglav.

»Vedno je bila želja, da bi bil nekoč na tem položaju. Vedno sem ostal v korektnih odnosih in v stikih z zvezo. Seveda sem bil malo presenečen ob klicu. Ni bilo veliko časa za razmislek, pogovorili smo se tudi doma. Veseli so bili zame, za trenerja je to nekaj posebnega. Tudi v Franciji to veliko pomeni, odločitev je bila zelo lahka,« pa je o tem, kaj je zanj predstavljala ponudba za selektorsko mesto, dejal Terglav.

Spremljal je že igralce SŽ Olimpije in Sija Acronija Jesenic, zdaj bo imel priložnost spremljati še tiste, ki jih je vpoklical in jih še ni videl igrati: »Vem, kje približno smo. Nisem bil doma že skoraj tri leta, a danes lahko vidiš vsako tekmo, to ni več nobena težava.«

Dodal je še, da se ni odpovedal stari gardi, pogovoril se je z večino nosilcev igre zadnjih let in vsi so zatrdili, da so še pripravljeni igrati za Slovenijo.

Prva akcija Terglava bo turnir v Budimpešti. FOTO: Jože Suhadolnik

Šivic je v novem štabu selektor ekipe do 20 let in obenem pomočnik v članski. »Ponosen sem in vesel, da sem na nek način ostal v hokeju, da sem doma, kjer najlažje delam. Super, da sem morda v nekoliko drugačni funkciji, da sem zadolžen za mlade in za razvoj. Smo pa že naredili smernice, kako bo vse skupaj potekalo. Zdaj je na vseh nas in na fantih, da spišemo novo zgodbo.«

Robar pa je bil še nedavno igralec, zdaj bo prvič v takšni vlogi v štabu: »Zame je to nekaj povsem novega. Želim, da se tisto, kar smo 'predebatirali' na sestankih preko zooma, začne dogajati na ledu. Zelo se veselim tega sodelovanja in izzivov, ki jih neka nova kariera prinaša. Vesel sem, da se to končno začenja.«

Slovenija se bo v Budimpešti za začetek v četrtek ob 15. uri pomerila z Italijo, dan pozneje ob isti uri z Ukrajino, v soboto, 11. novembra, pa jo čaka še dvoboj z domačini Madžari ob 17. uri.