Ekipe v NHL zapravile prednost domačega ledu

V severnoameriški hokejski ligi NHL se nadaljujejo boji prvega kroga končnice. Slovenski zvezdnik Anže Kopitar je v torek z Los Angeles Kings končnico začel z izjemno predstavo s štirimi točkami in z zmago, danes pa so do prvih uspehov v boju na štiri zmage prišle vse gostujoče ekipe, rangerji iz New Yorka, Tampa Bay, Winnipeg in Colorado.

Na vzhodu so mladi New Jersey Devils v domačem Newarku kar z 1:5 klonili proti izkušenim New York Rangers, pri katerih se je s 27 obrambami izkazal vratar Igor Šesterkin.

Chris Kreider je za goste dosegel dva zadetka z igralcem več na ledu.

»On je bil danes spet naš najboljši igralec na ledu. Res igra z veliko samozavesti,« je po tekmi o vratarju Šesterkinu dejal Kreider.

Hokejisti Tampe so gostovali v Kanadi pri Toronto Maple Leafs in slavili zmago s 7:3. Brayden Point je dosegel dva gola in popeljal Lightning do uvodne prednosti na vzhodu z 1:0.

Nikita Kučerov in Corey Perry sta za Tampo dosegla po gol in dve podaji, Anthony Cirelli in Ross Colton pa sta tekmo končala z golom in podajo. Za strele je zadel tudi Pierre-Edouard Bellemare, Tampa pa je z igralcem več na ledu dosegla štiri zadetke.

»Imeli smo težak marec, težak konec rednega dela sezone, a zdaj gre za končnico. Poskušali smo spraviti svojo igro v formo,« je dejal Perry. Vratar Andrej Vasilevskij pa je v svojem 100. nastopu v končnici zbral 28 obramb.

Tudi na zahodu sta do uvodnih zmag prišli gostujoči ekipi. Winnipeg Jets so v ameriški kockarski meki s 5:1 odpravili Vegas Golden Knights. Adam Lowry je za goste dosegel dva gola, Blake Wheeler pa gol in dve podaji.

Pierre-Luc Dubois je k zmagi dodal gol in podajo, enkrat je zadel tudi Kyle Connor, Nino Niederreiter pa je prispeval dve podaji. Vratar Connor Hellebuyck ni imel veliko dela, saj mu je obramba Jets omogočila dokaj neobremenjeno igro, zbral je 16 obramb.

V Koloradu pa so Seattle Kraken premagali domači Avalanche s 3:1. Junak večera je bil Alex Wennberg, ki je dosegel gol in podajo, vratar Philipp Grubauer pa je zaustavil 34 strelov.

Edini gol za ekipo iz Denverja, ki je po desetih zaporednih uvodnih zmagah v končnici prekinila ta uspešen niz, je dosegel Mikko Rantanen.