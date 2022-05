Ekskluzivno: Slovenija in Madžarska oddajata kandidaturo za SP v hokeju 2023!

Zdaj ni več nobenega dvoma, napoved iz današnje izdaje našega časnika se uresničuje: hokejski zvezi Slovenije in Madžarske danes oddajata skupno kandidaturo za prirejanje svetovnega prvenstva v najvišjem razredu, od 5. do 21. maja 2023. Po številnih sestankih, odobritvah vlad obeh držav, resornih ministrstev in mestnih oblasti Ljubljane in Budimpešte sta se omenjeni zvezi odločili za kandidaturo, o kateri bodo odločali delegati mednarodne zveze na letnem kongresu IIHF, konec maja v Tampereju na Finskem. Protikandidat je po naših informacijah za prirejanje prvenstva le še skupna finsko-latvijska kandidatura.

»Seveda bi bili v tem primeru Finci in Latvijci favoriti, toda Slovenija in Madžarska imata tudi svoje prednosti: predvsem bi šlo za dve novi prizorišči, saj se ta v zadnjih letih vse preveč vrtijo v krogu petih ali šestih držav, oboji pripadamo srednji Evropi, lahko si le mislite, koliko Čehov, Nemcev, Švicarjev, Slovakov bi obiskalo tekme pri nas in v Budimpešti, radi pa bi prišli tudi Švedi in Finci kot izjemni ljubitelji hokeja, obenem pa bi bili navdušeni tudi nad nižjimi cenami kot pri njih doma,« je povedal Dejan Kontrec, generalni sekretar HZS.

Sicer pa je Kontrec poudaril, da se obe reprezentanci najprej morata sploh uvrstiti med najboljše, toda ker je današnji dan zadnji za prijavo kandidature pri IIHF, je bilo treba to oddati pred koncem sedanjega tivolskega prvenstva.

Zeleno luč je danes za kandidaturo prižgal tudi Petr Břiza, nekoč sijajen češki vratar in danes podpredsednik mednarodne zveze ter zdaj direktor turnirja tega ljubljanskega prvenstva skupine B. V zadnjih dneh si je s predstavniki HZS temeljito ogledal dvorano Stožice in namestitvene možnosti v mestu.