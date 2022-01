En gol je bil veliko premalo

Hokejisti Los Angeles Kings so v NHL doma izgubili proti Colorado Avalanche z 1:4. Edini gol za tretjič zapovrstjo poražene kralje je dosegel slovenski as Anže Kopitar, ki pa ni mogel preprečiti slavja razpoloženih gostov. Ti so slavili petič zaporedoma in ostajajo na vrhu zahodne konference.

Colorado ima po 38 odigranih tekmah 57 točk, štiri več od Nashville Predators, ki so danes prav tako slavili. Na domačem ledu so Winnipeg Jets ugnali s 5:2.

Hokejisti iz mesta angelov ostajajo na šestem mestu zahodne konference, po 41 tekmah so zbrali 45 točk, a znova zapadli v negativen niz, ki se trenutno razteza tri tekme. Predvsem v obrambi kralji ne delujejo suvereno, saj so na zadnjih treh tekmah prejeli kar 16 golov.

Čeprav so proti vratom tekmecev znova sprožili precej več strelov (41:27), je Colorado prvo tretjino zaključil z vodstvom, potem ko je v deseti minuti zadel Mikko Rantanen s hokejistom več na ledu. V tretji minuti druge tretjine je Kiefer Sherwood povišal vodstvo gostov, šest minut kasneje pa je prav Kopitar ob igri z igralcem več na ledu izkoristil gnečo pred vrati Darcyja Kuemperja ter znižal na 1:2.

V zadnjem delu igre je imel Los Angeles dvakrat priložnost z igralcem več, a ni našel poti mimo razpoloženega Kuemperja. Ta je na koncu zbral 40 obramb. Med obema dvominutnima kaznima je za Colorado zadel še Nicolas Aube-Kubel, v prazno mrežo pa je piko na i zmagi postavil Devon Toews.

Kopitar in soigralci bodo naslednjič na delu v noči na ponedeljek, ko bodo pri New Jersey Devils začeli serijo šestih gostovanj.