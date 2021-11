Eric Pance rešil Jeseničane novih muk

Hokejisti SIJ Acronija Jesenic se z dvodnevnega gostovanja v alpski ligi na Predarlskem vendarle vračajo s plenom. Po petkovem visokem porazu z Lustenuaom (4:7) so tokrat z golom odločitve Erica Panceta v podaljšku ugnali domači Bregenzerwald s 5:4 (1:1, 2:0, 1:3 – 1:0; Brus, Urukalo, Elo, Svetina, E. Pance).

Tako so železarji spet zvišali prednost na vrhu lestvice (Jesenice 49, Ritten, Lustenau po 43, Asiago 39 itn.) in zdaj precej bolj mirno lahko pričakujejo niz tekem na domačem ledu, ki se bo začel v četrtek, ko bo v Podmežakli gostovala Gardena.

Res pa bo po zadnjem šoku ob odhodu Aljoše Crnovića k SŽ Olimpiji zdaj pozornost privržencev spet bolj usmerjena k dogajanju na ledu in lovu za točkami v alpski ligi. Tu Gorenjci v želji po ohranitvi 1. mesta morajo pokazati več zbranosti, tokrat so denimo v zadnjih devetih minutah zapravili vodstvo s 4:1. In še dobro, da je Pance zadel v podaljšku ter tako vrnil vsaj malo miru v nazadnje precej nemirni jeseniški hokejski tabor.