Erik Svetina popeljal Jesenice v polfinale

Hokejisti Sija Acronija Jesenic so dobili odločilno peto tekmo četrtfinala alpske lige proti Gardeni z 2:1 (0:0, 1:1, 1:0). V polfinalu jih čaka Lustenau, ki je bil prav tako šele po peti tekmi boljši od EKZ.

Junak zmage je bil Erik Svetina, ki je dosegel oba zadetka za Jesenice, drugega minuto in 12 sekund pred koncem tekme.

Prvega zadetka na tekmi so se veselili Jeseničani v 28. minuti. Erik Pance je izkoristil napako italijanske obrambe, Svetina pa je zadel, ko so imeli Jeseničani igralca manj na ledeni ploskvi. Gostje so izenačili v 36. minuti; Ville Juhani Korhonen je učinkovito kronal situacijo ena na ena z domačim vratarjem Oscarjem Frobergom.

Odločitev o zmagovalcu je padla povsem v zaključku tekme. Terensko premoč Jesenic je dobro minuto pred koncem z lepo samostojno akcijo in natančnim strelom kronal Svetina.

Jeseničani bodo tako drugo leto zaporedoma igrali v polfinalu alpske lige, prva polfinalna preizkušnja proti avstrijskemu tekmecu pa jih čaka že to soboto. V drugem polfinalu bosta igrala Asiago, ki je v četrtfinalu napredoval s 3:0, ter zmagovalec dvoboja Rittner – Cortina.