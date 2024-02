Fehervar je bil v Tivoliju premočan nasprotnik

Ljubljanski hokejisti so danes igrali zadnjo tekmo na domačem ledu v rednem delu. Skušali so popraviti vtis po nedeljskem visokem porazu z vodilnimi Celovčani (1:8), a so na koncu klonili tudi proti drugi ekipi lige. Poraz ni vplival na položaj Ljubljančanov na lestvici, saj so si že pred tem zagotovili dodatne kvalifikacije za končnico, poraz v Celovcu pa je tudi odnesel še zadnje, že prej precej majhne teoretične možnosti za neposredno uvrstitev v končnico oziroma za preboj na šesto mesto.

Tekma v Tivoliju je bila precej pomembnejša za moštvo slovenskega reprezentanta Anžeta Kuralta. Madžari so tik pred koncem rednega dela na drugem mestu, končnico imajo že dolgo v rokah, se pa s tretjim Salzburgom borijo za uvrstitev v hokejsko ligo prvakov, kar prinaša še drugo mesto po rednem delu.

Začetek je bil v znamenju zeleno-belih. Ti so v prvi tretjini igrali poletno in razigrano, svoje priložnosti pa spreminjali v zadetke. Začel je Jan Ćosić v sedmi minuti, na 2:0 je povišal spretni Trevor Gooch, domači pa so pred koncem tretjine tudi hitro odgovorili na prvi madžarski gol ter z zadetkom Aljaža Predana spet povečali naskok na +2.

A po drugi tretjini so se razmerja moči spremenila. Fehervar je pritiskal, vratar Lukaš Horak je imel vse več dela, gostje pa so bili vse bolj uspešni. Najprej so znižali kmalu po začetku tega dela, nato pa v manj kot minuti pred koncem druge tretjine dosegli še dva gola in naredili popoln preobrat za vodstvo s 4:3.

Že v nedeljo začetek dodatnih kvalifikacij

Po tem zaostanku se domačim ni več uspelo vrniti. Tudi v zadnji tretjini so gostje nadzorovali potek tekme, premoč potrdili še z dvema goloma in dokazali, da so upravičeno pri vrhu lestvice.

V zadnjem krogu bodo zmaji v petek gostovali v Linzu, že v nedeljo pa jih čaka prva tekma dodatnih kvalifikacij. Te bodo igrali po sistemu na dve zmagi, sedmouvrščena ekipa rednega dela pa si bo lahko izbrala za tekmeca bodisi deveto ali deseto ekipo, medtem ko bo osma igrala s tekmecem, ki bo ostal.

Končnica se bo nato začela 3. marca.