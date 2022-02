Fehervar še tretjič v sezoni boljši od Ljubljančanov

Hokejisti SŽ Olimpije so v tivolskem dvoboju 45. kola ICEHL izgubili s Fehervarjem z 1:4 (1:1, 0:1, 0:2). Po nihanjih v zadnjem obdobju so nekoliko zdrsnili na šesto mesto na lestvici, zadnje, ki še neposredno zagotavlja končnico.

Danes so Ljubljančani sicer pokazali borbeno predstavo, bili na trenutke tudi nevarnejši, toda preveč neučinkoviti, da bi lahko upali na uspeh proti ekipi, ki tekmecem ne dovoljuje veliko priložnosti. Blizu so bili predvsem v prvi polovici tekme. Gostje so sicer bolje začeli in v tretji minuti prvič premagali mladega Luko Kolina, ki je prvič dobil priložnost za nastop v ICEHL. Nadaljevanje je bilo boljše, sredi prve tretjine je zadel kapetan Žiga Pance.

Že po 40 sekundah nadaljevanja 1:2

A je bil to nazadnje tudi edini zadetek zeleno-belih na tekmi. V drugi tretjini jih je precej spodrezal hitro prejeti zadetek, ko je bilo že po 40 sekundah 1:2. Toda tesen zaostanek so ohranili tudi še v zadnji tretjini, ko je imel lepo priložnosti Nik Simšič, a je vratar Fehervarja Rasmus Tiironen odlično posredoval.

Deset minut pred koncem so gostje zadeli še tretjič in jasno je bilo, da imajo domači le še malo upanja za zasuk. Poskusili so še brez vratarja, toda Madžari so hitro izkoristili prazna vrata in minuto pred koncem dokončno potrdili zmago. To je bil že tretji poraz Ljubljančanov s Fehervarjem v tej sezoni.

Ljubljančani ne bodo imeli veliko oddiha. Že v petek jih v zaostali tekmi 37. kola čaka novo soočenje z istim tekmecem, tokrat v gosteh.