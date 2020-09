Finale NHL: Tampa izničila uvodno prednost tekmecev iz Dallasa

Edmonton - Finale nenavadne hokejske sezone v NHL bo očitno še zelo zanimiv. Vsaj sodeč po tej tekmi št. 2, po kateri so igralci Tampe z zmago proti Dallasu s 3:2 (3:0, 0:1, 0:1; Point, Palat, Shattenkirk; Pavelski, Janmark) izenačili izid v seriji na 1:1.



Zvezde iz Dallasa, nazadnje na vrhu NHL pred dvema desetletjema, so v to drugo tekmo vstopile z izhodiščem prepričljive uvodne zmage (4:1), tokrat pa jim je grozil pravi polom, saj so že po uvodni tretjini zaostajali z 0:3, vse tri gole so dobile v presledku dobrih treh minut. Toda v nadaljevanju je tudi Dallas pokazal svoje zobe, si prigaral tesni zaostanek, v ključnih minutah pa se Andrej Vasilevskij, čuvaj mreže pri tekmecih, le ni dal in ob koncu tako dobil vratarski dvoboj z ruskim rojakom v vratih Dallasa – Antonom Hudobinom. Slednji je na tej tekmi zbral 22 obramb, Vasilevskij se je ustavil pri številki 27.



»Ena od značilnosti našega moštva je, da se ne prepusti preplahu. Nekaterim bi se namreč to zgodilo, ko bi vodili s 3:0, pa bi se jim nato v nadaljevanju tekmeci približali le še na gol zaostanka,« je poudaril Jon Cooper, trener Tampe, in ob tem ni pozabil pohvaliti omenjenega vratarja Vasilevskega: »Kar ne morem izreči dovolj besed o tem, koliko je on že storil za nas!« In prav čarodeja v vratih zmagovalcev na tej tekmi je omenil tudi Dallasov strateg Rick Bowness: »Res smo bili v drugi tretjini krepko boljši, toda tekmece je reševal vratar.«



Tako se je tudi končal niz štirih zaporednih zmag v tej končnici hokejistov iz Dallasa, toda priložnost za novi začetek bodo imeli kmalu – tekma št. 3 v seriji na štiri zmage bo na sredin večer oz. po srednjeevropskem času v četrtek, vnovič ob 2. zjutraj.



Odmeva pa tudi izbor za najboljšega igralca sezone, prvič doslej je to nemški hokejist – Leon Draisaitl, 24-letni napadalec Edmontona, sicer doma iz znane kölnske hokejske družine.