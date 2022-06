Finale NHL vse bolj napet in izenačen

Hokejisti moštva Tampa Bay Lightning so ohranili upanje za osvojitev tretjega zaporednega naslova v severnoameriški ligi NHL. Na peti tekmi finala v Denverju so s 3:2 premagali Colorado Avalanche. V finalni seriji na štiri zmage zdaj zaostajajo z 2:3 v zmagah.

Odločilni gol za zmago aktualnih prvakov je v 14. minuti zadnje tretjine dosegel Ondrej Palat. Jan Rutta in Nikita Kučerov sta pred tem dosegla zadetke za prvake lanske in predlanske sezone, vratar Andrej Vasiljevski pa je zbral 35 obramb.

Naslednji spektakel v noči na ponedeljek

Za Colorado sta zadetke dosegla Valerij Ničuškin in Cale Makar, a to no bilo dovolj, da bi lahko že v pretekli noči na domačem ledu lahko dvignili Stanleyjev pokal. Finala serija se tako za šesto tekmo vrača v Tampo, kjer se bosta ekipi pomerili v noči z nedelje na ponedeljek (2.00).