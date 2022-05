Fincem derbi s Čehi in prvo mesto v skupini

Na svetovnem hokejskem prvenstvu elitne skupine na Finskem so danes odigrali zadnje tekme rednega dela oziroma predtekmovanja. Na popoldanski tekmi so si z zmago proti Danski s 7:1 zadnjo četrtfinalno vstopnico priborili Slovaki, v večernem prestižnem obračunu pa so gostitelji Finci s 3:0 premagali Čehe in si tako zagotovili prvo mesto v svoji skupini.

Ta tekma je imela veliko prestižnega pomena, Finski pa bi tri točke prinesle tudi prvo mesto, s tem pa bi se tudi izognili Kanadi v četrtfinalu. Slednja je namreč v svoji skupini končala na tretjem mestu, potem ko je danes v zadnji tekmi s 7:1 ugnala Francijo.

Švedska je tesno z 1:0 premagala Latvijo, ZDA, ki niso mogle višje od četrtega mesta, pa so bile s 4:2 boljše od Norveške.

Bolj razburljivo je bilo v skupini A. Tam so Nemci s porazom po kazenskih strelih s Švico (3:4) zamudili zgodovinsko priložnost, da bi predtekmovanje na SP končali na prvem mestu, zadovoljiti so se morali z drugim. Na vrhu so ostali neporaženi Švicarji, ki so oddali le eno točko.

O zadnji vstopnici za četrtfinale pa je odločal neposredni dvoboj med Slovaško in Dansko. Slednja je letela visoko po zmagi s 3:2 dan prej proti Kanadi, sploh prvi doslej na SP. Toda pristanek je bil trd, zelo motivirani Slovaki pa neusmiljen tekmec. Odlično so izkoriščali svoje priložnosti in do vrha napolnili mrežo Dancem, tri gole so dosegli ob številčni prednosti. Danci so nazadnje kljub 12 osvojenim točkam v predtekmovanju ostali brez nagrade v obliki četrtfinala zaradi slabše razlike v zadetkih.

Četrtfinalni pari so: Švica – ZDA, Finska – Slovaška, Nemčija – Češka in Švedska – Kanada.

Z letošnjega SP se na nižjo raven poslavljata zadnjeuvrščeni v predtekmovalnih skupinah Italija in Velika Britanija, zamenjali ju bosta najboljši z nedavnega SP v Ljubljani, Slovenija in Madžarska.