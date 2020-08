Tudi Finčevih rekordnih 85 obramb ni bilo dovolj za uspeh

Ljubljana – V Kanadi so hokejisti začeli izločilne boje v končnici NHL. Calgary Flames so v uvodnem krogu s 3:2 premagali Dallas Stars, Vegas Golden Knights so s 4:1 odpravili Chicago Blackhawks, Tampa Bay Lightning pa je šele v petem podaljšku s 3:2 zlomila odpor moštva Columbus Blue Jackets.



To je bila četrta najdaljša tekma v zgodovini Stanleyjevega pokala, trajala pa je kar šest ur in 13 minut. »Seveda je naporno, ampak na neki točki postane zabavno. Obe ekipi sta imeli dobre priložnosti,« je izjavil Kanadčan Brayden Point, ki je zabil zlati gol za Strele v enajsti minuti petega podaljška.



Ruski vratar Andrej Vasilevskij, ki od sezone 2014/15 nosi dres kluba Tampa Bay Lightning, je ustavil 61 strelov, še več obramb – namreč neverjetnih 85, kar je novi rekord v najmočnejši hokejski ligi na svetu, pa je zbral Columbusov finski vratar Joonas Korpisalo. A to vseeno ni bilo dovolj za uspeh.



Za Strele je ob dvakratnem strelcu Pointu (6. in 150.) v polno zadel tudi njegov rojak Yanni Gourde (40.), za Modre suknjiče, ki so dvakrat vodili, pa sta gola dosegla Kanadčan Pierre-Luc Dubois (2.) in Danec Oliver Bjorkstrand (39.).