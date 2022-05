Finci in Latvijci se ne bodo vdali zlahka

Latvijska hokejska zveza (LHF) je napovedala, da zelo resno razmišlja o tem, da bi se s Finsko podala v boj za izvedbo elitnega svetovnega prvenstva leta 2023. To bi moralo biti v Rusiji, a ji je krovna zveza IIHF tekmovanje odvzela. Med kandidati za nadomestnega prireditelja pa sta skupaj tudi Slovenija in Madžarska.

Predsednik LHF Aigars Kalvitis je v pogovoru za lokalno televizijo dejal, da na zvezi resno razmišljajo o kandidaturi za SP 2023. »Resno razmišljamo o možnosti skupne izvedbe SP s Finsko. Naša ekipa je popolnoma pripravljena, imamo izkušnje in znanje, znamo sodelovati. Pogovarjamo se s Finci in smo pripravljeni prevzeti nalogo,« je dejal Kalvitis ter razkril, da bi bili v tem primeru mesti gostiteljici Riga na latvijski in Tampere na finski strani.

Finska sicer prav s Tamperejem (in Helsinki) gosti letošnjo izvedbo najmočnejšega razreda svetovnega prvenstva, ki se bo začelo čez tri dni. Latvija pa je lani sama izvedla tekmovanje, potem ko so Belorusiji zaradi politične nestabilnosti in nevarnosti odvzeli njen del načrtovanega prvenstva. Predsednik latvijske zveze je prav te nedavne izvedbe izpostavil kot glavno prednost, saj imajo oboji bogate organizacijske izkušnje. Agencija dpa je zapisala, da ima po njenih virih kandidatura Finske in Latvije podporo tudi pri krovni zvezi IIHF.

Za isto tekmovanje leta 2023 se s skupno kandidaturo potegujeta tudi Slovenija in Madžarska. Kot je na nedavni novinarski konferenci v Ljubljani ob uradni razglasitvi kandidature dejal predsednik slovenske zveze Matjaž Rakovec, pri tem projektu računajo tudi na to, da bi mednarodna zveza IIHF prepoznala možnost širjenja hokeja na ne tako tradicionalno močna hokejska območja, kot so na severu Evrope. Res pa je, da ne Slovenija ne Madžarska nimata izkušenj pri izvedbi tekmovanja na tako visoki ravni.

Zveza IIHF bo o nadomestnem prireditelju SP 2023 odločala konec maja na kongresu ob koncu letošnjega SP.