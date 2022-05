Finci na domačem ledu v finale

Hokejska reprezentanca Finske je prvi finalist svetovnega prvenstva elitne skupine, ki poteka v finskem Tampereju. V današnji prvi polfinalni tekmi so Finci premagali ZDA s 4:3 (1:1, 2:1, 1:1). Finska reprezentanca je izpolnila osnovni cilj oziroma željo na domačem prvenstvu, saj se je prebila v finale. A pot do tja je bila vse prej kot lahka, Američani, ki so v četrtfinalu že zagrenili življenje edini neporaženi ekipi predtekmovanja Švici, pa se bodo morali sprijazniti z bojem za bron.

Kako nevarni so lahko Američani, ki so predtekmovanje končali na četrtem mestu v svoji skupini (Finci so v drugi zmagali), so pokazali že proti Švici, ko so neusmiljeno izrabljali svoje priložnosti in zmagali s 3:0. Tudi danes so hitro poskrbeli za hladen tuš v Tampereju, saj so povedli že v drugi minuti, ko je zadel Nate Schmidt. Finci so potrebovali nekaj časa, da so se pobrali, potem pa je Miro Heiskanen pred koncem prvega dela poskrbel za izenačenje. Druga tretjina je bil zelo razburljiva in polna zadetkov. Finci so prevzemali pobudo, po zadetku Sakarija Manninena ob številčni prednosti pa je kazalo, da so vendarle našli način, kako streti tekmeca. A trdoživi Američani se niso dali, odgovorili so že dve minuti pozneje. Vseeno pa so tretjino bolje končali domači, saj je na polovici tekme vratarja Jeremyja Swaymana premagal še Sami Vatanen.

Finska : ZDA 4:3 (1:1, 2:1, 1:1) Dvorana Nokia Arena, 11.000 gledalcev, sodniki Nord, Ohlund (oba Švedska, glavna), Synek (Slovaška), Van Oosten (Kanada). Strelci: 1:0 Schmidt (Peeke, Tynan, 2.), 1:1 Heiskanen (Pesonen, Armia, 18.), 2:1 Manninen (Lehtonen, Hartikainen, 25.), 2:2 Farrell (Meyers, Jones, 27.), 3:2 Vatanen (Pesonen, Heiskanen, 30.), 4:2 Armia (Heiskanen, Vatanen, 46.), 4:3 Gaudette (Boldy, Tynan, 58.); kazenske minute: Finska 2, ZDA 6.

Finska je v četrtfinalu proti Slovaški prav tako imela na drugi strani trdega tekmeca in ga za končnih 4:2 zlomila šele v zadnji tretjini. A ko je danes v 46. minuti za prav takšno vodstvo poskrbel Joel Armia, so imeli gostitelji že lepo prednost. Toda potek tekme in odločilnih bojev na SP je že pokazal, da Američanov noben tekmec ne sme prehitro odpisati. Nekoliko ležernejši pristop Finske, ki je v zadnjih minutah le še branila prednost, bi se skorajda maščeval; Američani so namreč že tri minute pred koncem potegnili vratarja na klop, potem pa v 58. minuti z golom Adama Gaudetta tudi znižali le na gol zaostanka. A na koncu je bilo to vendarle njihovo zadnje polfinalno dejanje, saj kljub pritisku v zadnji minuti niso zadeli še enkrat in Finska se je uvrstila v boj za zlato medaljo. Finale bo na sporedu v nedeljo ob 19.20, pred tem bo na vrsti še tekma poražencev današnjih polfinalnih tekem za bron ob 14.20.