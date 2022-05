Finci s pol ducata golov, Nemci še četrtič zapovrstjo

Finska hokejska reprezentanca je na domačem svetovnem prvenstvu zabeležila četrto zmago in začasno prevzela vrh skupine B. V skupini A pa je četrtič zapovrstjo zmagala Nemčija in se pri vrhu točkovno izenačila s Kanado in Švico.

V skupini A lahko Nemcem le še teorija odvzame nastop v četrtfinalu SP. Danes so z 9:4 ugnali Italijo in imajo po petih tekmah 12 točk, tako da so na vrhu izenačeni s Kanado in Švico, ki ju v soboto čaka medsebojni obračun. Četrta Danska ima po štirih nastopih šest točk. Po novem petouvrščena Slovaška ima po današnji zmagi proti Kazahstanu s 4:3 po petih nastopih prav tako šest točk, sledi pa Francija s petimi. Na dnu sta sedma Italija z eno in osmi Kazahstan še brez točke.

V skupini B je začasno na vrh skočila gostiteljica Finska in si zagotovila nastop v četrtfinalu. S 6:0 je zanesljivo ugnala Veliko Britanijo, ki je še tretjič zapovrstjo dvoboj sklenila brez doseženega gola. Finci so imeli ves dvoboj premoč, v strelih na gol je bilo 42:10. Med strelce se je vpisalo šest različnih strelcev, in sicer Niklas Friman, Juuso Hietanen, Valtteri Filppula, Joel Armia, Saku Mäenalanen in Toni Rajala. Kar 16 različnih hokejistov pa je vpisalo vsaj točko. Z dvema sta nekoliko izstopala Friman (gol in asistenca) ter Harri Pesonen (dve asistenci).

V večernem obračunu med Latvijo in Avstrijo so zmagovalca odločili kazenski streli, po rednem delu in podaljšku se je dvoboj končal s 3:3

Na lestvici skupine B ima Finska 13 točk, Švedska 11, ZDA 8, Češka 7, Norveška in Latvija imata po pet točk. Sedma je Avstrija s štirimi, na dnu pa je Velika Britanija z eno točko.