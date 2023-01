Finec debitiral z ničlo, Olimpija pribita na dnu

Hokejisti SŽ Olimpije so v tekmi 44. kroga lige ICEHL v gosteh izgubili z graško ekipo Graz99ers z 1:4 (0:2, 0:1, 1:1).

V tem tednu je za slovenskim predstavnikom v najmočnejšem regionalnem tekmovanju pestro dogajanje. V torek so zeleno-beli po odstopu Mitje Šivica ostali brez trenerja, v četrtek so dobili novega, v tej in naslednji sezoni bo ekipo vodil Finec Antti Karhula. A šok terapija vsaj danes še ni delovala, saj so Ljubljančani izgubili še eno tekmo in so zdaj že v zelo resnih težavah, če se še želijo prebiti med deseterico ekip z možnostjo za končnico.

Gostovanje v Gradcu za Olimpijo ni bilo pomembno le zaradi morebitne prekinitve niza porazov (zdaj je dolg že sedem tekem, zadnjo zmago so dosegli 1. januarja), ampak tudi zato, ker je trenutno prav Gradec tista ekipa, ki jo morajo loviti. Štajerska zasedba je deseta, to pa je mesto, ki še omogoča dodatne kvalifikacije za končnico; razlika pa je po tekmi narasla že na 12 točk.

Poleg trenerske menjave so v ljubljanskem taboru potegnili še nekaj kadrovskih sprememb; poslovila sta se tujca Carl Neill in Marc Olivier Vallerand. Kot prvega novinca pa so danes pripeljali mladega slovenskega reprezentanta Luko Vodlana.

A začetek je bil slab: že po 23 sekundah je moral vratar Žan Us po plošček v mrežo, po obdobju izenačene igre, ko je imel za goste lepo priložnost Jaka Šturm, pa so za povišanje vodstva domači izkoristili prvi power play.

V nadaljevanju so domači hokejisti v drugi tretjini še povišali vodstvo in potem nadzorovali tekmo. Ta je bila dokončno odločena na začetku zadnje tretjine, ko je bilo na semaforju 4:0, Ljubljančanom pa je uspelo do konca le še nekoliko kozmetično opraviti vtis, Žiga Pance pa je zadetek dosegel v trenutkih, ko je imela njegova ekipa na ledu igralca manj.

Naslednja tekma Ljubljančane čaka v nedeljo, ko bodo gostili tretjeuvrščeni Innsbruck.