Finec pogreša poletni led

CetrtfinaleAHL

Hokejski svet pravi končnici sezone, ko se ligaška moštva pomerijo na izločanje, peti letni čas. Tako je onstran Atlantika, tako je na Češkem, Švedskem, v Nemčiji in tako je med zanesenjaki kot tudi akterji pri nas. Za Olimpijo in Jesenice, vodilni moštvi rednega dela alpske lige, se končnica začenja ob tem koncu tedna.Oba slovenska udeleženca tega skupnega tekmovanja z Avstrijci in Italijani bosta štartala proti tekmecema iz zahodne soseščine – zmaji z Vipitenom, železarji z Gardeno. Po vsem videnem doslej v sezoni našima zasedbama pripadata favorizirani vlogi, jasno pa je, da ta prestižni del sezone skriva svoje zakonitosti. »Toda mi imamo najširšo izbiro igralcev in to bi lahko odločalo,« razmišlja Žiga Pance, kapetan Ljubljančanov in hokejist, ki je odigral že veliko končnic, z golom odločitve pa je priigral Bolzanu naslov v nekdanji EBEL.Zmaji sicer branijo lovoriko izpred dveh let – lani je koronavirus prekinil tekmovanje prav ob koncu rednega dela – in seveda bi si želeli, da bi se na poti v najuglednejše hokejsko tekmovanje regije ICEHL od druščine v alpski ligi poslovili z lovoriko. »Res je igrati končnico nekaj posebnega – na kateri koli ravni. Veselim se seveda tudi prihodnje sezone v močnejši ligi, želim pa si, da bi izboljšali razmere za hokej v Sloveniji. Potrebovali bi več ledenih ploskev, tudi v poletnih mesecih,« je strnil misli o prvih vtisih Olimpijin Finec na klopiPrva Olimpijina tekma bo drevi (19.30) doma, Jeseničani bodo v Podmežkali štartali jutri (17.30). Slednji so sicer v zadnjih dneh treninga pozornosti namenili odpravljanju slabe igre v uvodnih minutah, veseli so uspešne vrnitve po poškodbi kapetanapa je bil včeraj na treningu, toda jutri zagotovo še ne bo igral.»V končnici ni naivnih tekmecev. Gardena ima predvsem močan udarni napad in dobre tujce. Zagotovo pa bo posebej motivirana, saj bi bili tudi mi, če bi vedeli, da nas je tekmec izbral za dvoboj četrtfinala,« je poudariltrener železarjev. Kot vsi pri klubu bo na tekmah pogrešal privržence, o posebni povezanosti z njimi pa se bo v dvorani Podmežakla mogoče prepričati prav v tej končnici, ko bodo na tribunah namesto gledalcev rdeči baloni.