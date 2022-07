Finec poslej v jeseniških vratih

Pri jeseniškem hokejskem klubu so rešili uganko zadnjih tednov, kdo bo prvi vratar za novo sezono. Št. 1 pri železarjih, pri katerih je nazadnje branil švedski vratar Oscar Fröberg, bo tako poslej Antti Karjalainen, učenec finske hokejske šole.

Čuvaj mreže, star 26 let, je nabral že veliko izkušenj, tudi v finskem in slovaškem najvišjem ligaškem razredu, nazadnje pa je bil na Švedskem, po razvrstitvi v 3. kakovostnem razredu. Na Jesenicah so si sicer temeljito lotili iskanja vratarja, na papirju je bilo 200 kandidatov, kar pa niti ne preseneča, saj je zdaj prvi trener moštva naš nekdanji reprezentančni čuvaj mreže Gaber Glavič.

Prihajajoča ponedeljek in torek prinašata v Podmežakli začetek priprav s temeljitim dvodnevnim testiranjem, prva pripravljalna bo za podprvake alpske lige v Brunicu, 12. avgusta.