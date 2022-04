Finec pristreljal zmago železarjem

Hokejisti moštva SIJ Acroni Jesenice so v drugem zaključnem dvoboju alpske lige (AHL) po podaljšku s 4:3 (2:1, 0:2, 1:0; 1:0) strli odpor igralcev Asiaga. Na ta način so izid v zmagah izenačili na 1:1, prvo tekmo so namreč izgubili z 1:4. Naslednji obračun bo v četrtek v Italiji, v velikem finalu pa igrajo na tri zmage.

Začetek dvoboja starih znancev se je začel po željah železarjev. Nejc Brus se je v sedmi minuti odločil za nenaden strel po prodoru in v prvi nevarni akciji gostiteljev zadel v polno. A gostje so hitro odgovorili in po izgubljenem sodniškem metu pred vrati Oscarja Fröberga prišli do neoviranega strela za izenačenje, kar je kaznoval Giordano Finoro. Toda prva tretjina se je vseeno končala z vodstvom domačih hokejistov, za katerega je poskrbel Luka Ulamec, ko je presenetil vratarja Gianluco Vallinija.

Nadaljevanje gostiteljev je bilo slabše. Najprej so po vsega 22 sekundah dovolili Italijanom, da so prek Lorenza Casettija izenačili. Ubranili so se tudi številčne premoči Asiaga, sami pa z igralcem več na ledu tudi niso zadeli. V eni do akcij gostov se je z odlično obrambo izkazal Fröberg, toda nato so Italijani izkoristili nezbranost domačih, ki niso znali poslati ploščka izpred svojega gola, in v 38. minuti povedli z golom Micheleja Marchettija.

V tretji tretjini so imeli Gorenjci rahlo premoč, toda gostje so dobro ustavljali njihove napade. V zadnjih desetih minutah so Jeseničani stopnjevali napade, kar je nazadnje izkoristil Luka Ščap in v 53. minuti spet poskrbel za veselje v Podmežakli. Štiri minute pred koncem pa je Erik Svetina s silovitim strelom zatresel le stičišče prečke in vratnice, tako da je sledil podaljšek.

Tik pred koncem rednega dela so si Italijani prislužili kazen, prednost igralca več pa je nato že po minuti podaljška unovčil Finec Jesperi Viikilä in poskrbel za to, da so Jeseničani v finalu spet v igri za končno zmagoslavje.